Il Marsiglia è un club mangia allenatori, a De Zerbi sta bene: «mi piace essere al centro delle polemiche»

Le Parisien ricorda Villas-Boas, Sampaoli, Tudor, Marcelino, Gattuso. «Questo tipo di giornate mi farebbero quasi venire voglia di rimanere due, tre, quattro, cinque anni»

«Bisognerebbe anche chiedersi: perché un allenatore non dura più di due anni all’OM? Questo tipo di giornate mi farebbero quasi venire voglia di rimanere due, tre, quattro, cinque anni, mi piace essere al centro delle polemiche». Questa è una dichiarazioni ripresa da Le Parisien di Roberto De Zerbi, tecnico del Marsiglia, durante la conferenza stampa di venerdì. La sua frase ha aperto un dibattito diventato negli anni un vero e proprio argomento di discussione a Marsiglia. Il quotidiano francese quindi analizza questa discussione.

Gli allenatori rimasti un anno o meno al Marsiglia. Ora è il turno di De Zerbi

“A parte Roland Gransart (1981-1984, tre anni e mezzo), Rolland Courbis (1997-1999, due anni e mezzo), Éric Gerets (2007-2009, quasi due anni), Didier Deschamps (2009-2012, tre anni) e Rudi Garcia (2016-2019, due anni e mezzo), sono numerose le persone che sono rimaste a Marsiglia solo per un breve periodo. Esempi recenti lo dimostrano“. Villas-Boas, Sampaoli, Tudor.

Il tecnico oggi alla Juventus lasciò Marsiglia perché stanco “dal contesto locale e dai fischi di una parte del pubblico“. Per altri allenatore, l’esperienza è pure più breve di un anno. Come Marcelino o Gennaro Gattuso.

I tifosi del Marsiglia ripetono che “una stagione all’OM equivale a tre stagioni altrove“.

L’agente di Didier Deschamps, ex tecnico del Marsiglia, amplia il dibattito: «Il Marsiglia ha sempre utilizzato molti allenatori. Ma oggi non è una caratteristica marsigliese. Se consideriamo il numero di allenatori negli altri club, la media è la stessa. È un lavoro molto più difficile e impegnativo. Prima lo si trovava solo nei club di pressione. Oggi esiste nei club di medie dimensioni e persino in quelli piccoli, dove c’è una rapida necessità di cambiare allenatore. È una professione sempre più instabile: in definitiva, sono pochissimi gli esempi di allenatori che rimangono cinque, sei anni o più nello stesso club. I passaggi sono più brevi».

