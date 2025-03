È direttore di Vivid Seat sito che la Premier definisce non autorizzato. I tifosi hanno scritto al Ceo della Premier, chiedendo provvedimenti

I tifosi del Chelsea denunciano il presidente Boehly: “la sua azienda fa bagarinaggio, la Premier intervenga”

I media inglesi danno notizia della denuncia dei tifosi del Chelsea nei confronti del presidente del club Todd Boehly.

La notizia è che il Chelsea Supporters’ Trust (Cst) ha scritto a Richard Masters, l’amministratore delegato della Premier League, per denunciare gli interessi di Todd in Vivid Seats sito di secondary ticketing.

Scrive The Athletic:

Boehly, azionista di minoranza e presidente del Chelsea, è direttore di Vivid Seats sito Web che consente la rivendita di biglietti per le partite della Premier League – incluse le partite del Chelsea – per migliaia di sterline al di sopra del valore nominale. La società di ticketing americana è definita sul sito ufficiale della Premier League come “sito web di biglietti non autorizzato”. La Premier invita i tifosi a essere molto quando lo utilizzano.

Nella lettera aperta inviata a Masters (il Ceo della Premier), i tifosi hanno definito “totalmente inappropriato il legame tra Boehly con Vivid Seats, un legame che mina significativamente gli sforzi del Chelsea, della Premier e della Polizia per combattere il bagarinaggio”.

La lettera dell’associazione dei tifosi del Chelsea

Un portavoce del Chelsea Supporters’ Trust ha descritto questo legame come un conflitto d’interessi e una “violazione della fiducia”.

“Vivid Seats continua a elencare i biglietti della Premier League per un valore nominale superiore, a tassi significativamente gonfiati”.

“Crediamo che sia arrivato il momento per la Premier League di agire rapidamente e garantire che un importante azionista di un club di Premier League cessi di facilitare la vendita di biglietti per un valore nominale significativamente superiore. I biglietti pubblicizzati sui Vivid Seats per la prossima partita del Chelsea contro il Tottenham Hotspur a Stamford Bridge il 3 aprile vanno da 144 a oltre duemila sterline, mentre i biglietti per la partita in casa contro il Liverpool il 2 maggio hanno un prezzo compreso tra 442 e oltre 3.200 sterline”.

E ancora:

i tifosi con residenza nel Regno Unito non sono in grado di utilizzare Vivid Seats o altri siti simili a causa della legge britannica che vieta di rivendere i biglietti in questo modo.

La lettera del Cst al Ceo della Premier è stata sostenuta dalla Football Supporters’ Association (Fsa) che ha dichiarato: “È chiaro che la Premier League deve agire”.

Athletic ricorda che Boehly – definito il miliardario americano – è stato direttore di Vivid Seats sin dall’investimento, il che significa che ha superato il test della Premier League relativo ai proprietari e ai direttori, pur sapendo del suo coinvolgimento.

La beffa è che nel febbraio 2024, il Chelsea ha pubblicato sul suo sito ufficiale che sono “impegnati ad affrontare il bagarinaggio (ticket touting)”.

“Identificheremo chi raccoglie in modo fraudolento biglietti / abbonamenti per venderli a prezzi enormemente gonfiati, indagheremo sulle vendite illegali di biglietti sia online che offline e utilizzeremo una serie di strategie e misure di applicazione che aiuteranno a combattere il bagarinaggio. I tifosi che saranno scoperti a vendere il loro biglietto per più del valore nominale, saranno soggetti a un’indagine del club e a sanzioni”.

