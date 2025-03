Moggi: «Motta andava esonerato dopo il ko in Champions a Eindhoven»

All’Adnkronos: «Soprattutto dopo che ha detto che avrebbe rifatto tutto allo stesso modo. Italiano sta dimostrando di fare meglio con un Bologna meno forte»

Moggi ha detto la sua sulla crisi Juventus. All’Adnkronos ha parlato della sconfitta della squadra di Motta contro la Fiorentina. Il giudizio è chiaramente negativo.

Moggi: «Italiano sta dimostrando di fare meglio con un Bologna meno forte»

Le parole di Moggi:

«La situazione è molto complicata, la squadra non reagisce e se la squadra non reagisce, a mio avviso, il principale responsabile è l’allenatore. Secondo me Thiago Motta andava esonerato dopo il ko in Champions a Eindhoven, soprattutto dopo le sue parole, visto che ha detto che avrebbe rifatto tutto allo stesso modo. Ora però è tardi per mandarlo a casa, se lo terranno fino a giugno sperando di arrivare al 4° posto. Cosa che al momento che mi sembra davvero difficile».

E ancora:

«Nello scegliere un allenatore non bisogna andare dietro ai nomi ma bisogna vedere le caratteristiche della squadra ed evidentemente questa Juve non è la squadra giusta per essere guidata da Motta. Era stato preso per aver fatto una buona stagione a Bologna ma Italiano sta dimostrando, con un Bologna meno forte dello scorso anno perché non ci sono più Zirkzee e Calafiori, di fare meglio di Motta».

È uno spettacolo il Bologna orfano di Thiago Motta

Il Bologna di Italiano può andare in Champions. La squadra c’è e il grande successo dell’anno scorso non era solo merito di Thiago Motta, Zirkzee e Calafiori. Questa squadra ha devi valori non di poco conto visto che questo pomeriggio ha battuto la Lazio 5-0, superando in classifica proprio la squadra di Baroni e, prima di Fiorentina-Juventus che giocano alle 18, anche la Juve di Motta. La classifica dice: Bologna quarto a 53 punti, Juventus 52 e Lazio 51.

