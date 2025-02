Lucca ha litigato a lungo con i compagni. Il tecnico: «Quel gesto andava punito. Ha preso una decisione in autonomia, non mi piace chi non rispetta le regole»

Lucca come Lookman: si impossessa del rigore (e segna). Ma Runjaic non è Gasperini: lo sostituisce subito dopo

A Lecce va in scena un siparietto raramente visto sui campi di calcio. L’Udinese ha un rigore (peraltro inventato). Il rigorista è Thauvin (che ne ha sbagliati due). Lucca però si impossessa del pallone. Litiga con i compagni. Resiste, lo batte e lo segna. L‘Udinese. vince grazie a quel gol. Ma subito dopo – siamo al 36esimo del primo tempo – l’attacc viene sostituito. Runjaic non è Gasperini: non lo critica dopo, lo leva dal campo e in tv dice «non mi piace chi non rispetta le regole»

“Siamo appena oltre la mezz’ora, Lorenzo Lucca si prende la responsabilità di tirare, attorniato dai suoi stessi compagni. C’è Solet che lo guarda e gli intima di consegnare la sfera a Thauvin, rigorista scelto nonostante i due errori in campionato (su due). Alexis Sanchez sbraccia per cercare di imporre la propria visione, Kamara si impunta mettendosi di fronte al dischetto. Bijol gli urla due voltw “vai via!”. Non c’è possibilità di far cambiare idea all’ex Ajax: conclusione incrociata sotto la traversa per lo zero a uno, per poi andare a festeggiare. Nessuno lo accompagna, l’esultanza è singola e simile a un’amichevole estiva, come se si fosse rotto qualcosa con il resto della squadra. Pochi minuti dopo (il tempo di far scaldare Iker Bravo) la sostituzione: Lucca esce, dà la mano a tutti e lascia spazio allo spagnolo, senza motivazioni tecniche”.

I’ve seen arguments over penalties, but this is definitely the worst one. Even Lecce players try to take the ball away from Lorenzo Lucca, who still shamelessly takes it even when the coach told him it should be Thauvin

Una scena che ha rovinato la festa per la vittoria e in qualche modo modificato gli umori, basta pensare al fatto che il tecnico è stato letteralmente costretto a far uscire Lucca per placare gli animi degli altri giocatori. La Gazzetta infatti scrive che

“ha dovuto anche “calmare” Thauvin che dopo il gol che ha deciso la partita ha chiesto il cambio e stava per togliersi la fascia da capitano. Ma Runjaic ha tranquillizzato il francese e infatti poco dopo ha richiamato Lucca. Che, appena sedutosi in panchina, è stato redarguito anche da Padelli: l’esperto portiere lo ha invitato più volte a stare zitto”.

A fine gara il tecnico dell’udinese Runjaic ha dovuto spiegare:

«E’ stata una decisione mia sostituirlo, quella brutta scena è andata avanti per tanto, troppo tempo. C’è una gerarchia e questa dice che Thauvin è il primo rigorista. Poi Lucca è stato bravo a calciare un rigore splendido, ma quel gesto in qualche modo andava punito. Lui ha preso una decisione in autonomia e a me non piace chi non rispetta le regole. Così sono stato costretto a prendere provvedimenti».

Insomma l’Udinese non passerà sopra l’insubordinazione di Lucca:

«Nel calcio si vedono episodi in cui i giocatori discutono. Ma non mi è piaciuto il fatto che Lucca non abbia rispettato le regole interne. E’ un tema che affronteremo in settimana, nello spogliatoio»

