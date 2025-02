Juventus, Giuntoli incontra Zidane a Torino. È cominciato il post Thiago Motta? (Calciomercato.it)

Blitz a Torino di Zizou. Incontro informale con il ds della Juve. Al momento Thiago Motta non sarebbe a rischio (il condizionale è d’obbligo)

Zinedine Zidane è stato accostato alla panchina della Francia. Lo stesso attuale ct della nazionale francese, Didier Deschamps, ha dichiarato all’Equipe che l’ex Juve e Real è sarebbe il suo naturale successore. Tuttavia dietro l’angolo potrebbe esserci dell’altro sul futuro di Zidane. Secondo quanto riporta il portale Calciomercato.it, a Torino c’è stato un incontro tra Giuntoli e Zidane stesso.

Sondaggio informale della Juve su Zidane

Ecco cosa scrive il portale Calciomercato.it

“Tra i suoi obiettivi c’è quello di diventare il commissario tecnico della Nazionale francese. A provare a far cambiare idea a Zidane potrebbe essere Cristiano Giuntoli. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, c’è stato un blitz a Torino da parte dell’allenatore francese. Incontro informale tra Zizou e il direttore tecnico bianconero: una sorta di sondaggio esplorativo da parte della Vecchia Signora per cautelarsi in caso di cambio alla guida tecnica. C’è da dire che per ora Thiago Motta non è a rischio esonero, ma come sempre il futuro dipende dai risultati”.

Marcello Lippi a Dazn è definitivo sulla Juventus di Thiago Motta (e di Giuntoli, aggiungiamo). Queste le sue parole:

«Thiago Motta? Non mi entusiasma, sono sincero. Vedo un allenatore capace, concentrato, dedito al suo lavoro, però non mi entusiasma. Un allenatore deve dare delle sensazioni a chi lavora con lui, a chi è vicino a lui e ai tifosi che seguono la squadra. Dietro al mio ‘non mi entusiasma tanto’ ci sono anche cose come il fatto che Motta è arrivato dopo un allenatore che ha vinto molto. Mi sarebbe piaciuto, dopo Allegri, una figura che trascinasse maggiormente il pubblico, la tifoseria».

ilnapolista © riproduzione riservata