Vlahovic, il divorzio con la Juventus è scontato (Gazzetta)

Arrivasse un’offerta già in questa settimana, i bianconeri non si farebbero troppi problemi ad anticipare di qualche mese l’addio. La Juventus è già oltre Dusan

Vlahovic è ai margini della Juventus, lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il giocatore più pagato della rosa (Vlahovic) è finito ai margini e i maggiori investimenti estivi (Koopmeiners, Douglas Luiz, Nico Gonzalez) incidono meno del previsto o non decollano proprio. La sconfitta al Maradona contro il Napoli ha fatto deflagrare il caso. Motta continua a minimizzare, ma tenerlo fuori per scelta tecnica è una scelta ben precisa.

Vlahovic è ai margini del progetto Juventus

Scrive la Gazzetta dello Sport:

“La fotografia della Signora attuale, eliminata in Supercoppa, quinta in classifica e a -16 dal Napoli capolista, è un collage di facce. Si va da quella imbronciata di Vlahovic per le tre panchine consecutive (Milan, Bruges, Napoli) a quella sofferente di Teun Koopmeiners, i cui sforzi per prendersi la Juve sono direttamente proporzionali ai soldi spesi dai bianconeri (51 milioni) ma non ai risultati ottenuti finora. Il quadro è completato dal volto incredulo di Nico Gonzalez dopo il rigore in movimento fallito a Bruges e da quello spaesato di Douglas Luiz, che sembra passato da Nettuno a Marte e non dalla Premier League alla Serie A“.

Detto degli uomini arrivati dal mercato, la novità è Vlahovic.

“Tre panchine consecutive, complessivamente 29 minuti più recupero tra Milan, Bruges e Napoli. Scelta tecnica, non fisica, che si intreccia alla situazione contrattuale del numero nove. L’entourage di Vlahovic ha stoppato i discorsi sul rinnovo (scadenza 2026) e il divorzio è scontato. Arrivasse un’offerta per Vlahovic già in questa settimana, di certo i bianconeri non si farebbero troppi problemi ad anticipare di qualche mese l’addio del giocatore più costoso dall’alto del suo stipendio da 10,5 milioni netti destinati a salire a 12 nel 2025-26. La Juventus è già oltre Dusan e vuole evitare il rischio di perdere a zero una punta pagata 70 milioni più bonus tre anni fa“.

