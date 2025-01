Nel caso di Danilo sfiorato un misto tra gestione dilettantesco. Ora è tornato De Laurentiis, ripari lui a ingenuità e ritardi

Tra Danilo e Garnacho il mercato del Napoli è fermo

Quando salta una trattativa è inevitabile chiedersi perché ciò sia accaduto. Problemi di carattere economico? Resistenze ambientali? O scarsa abilità di coloro che dovevano gestire la trattativa stessa? Francamente nel caso di Danilo mi è parso si sia sfiorato un misto tra gestione dilettantistica e superficialità. Come è possibile infatti dare la sensazione per oltre un mese che la venuta a Napoli del brasiliano fosse ormai cosa fatta e da definire solo in piccoli dettagli burocratici? Salvo scoprire dalla sera alla mattina che la saudade aveva preso il sopravvento e spinto il calciatore a tornarsene in patria?

Possibile che non si sia provveduto a far sottoscrivere una qualche forma di impegno irreversibile al calciatore? Si possono gestire situazioni tanto delicate, fondando esclusivamente “ sulla parola data”?

Danilo serviva, basta vedere le riserve dell’Atalanta

Il danno procurato non è proprio indifferente. Dal momento che Danilo sembrava possedere, certamente agli occhi di Conte, tutti i requisiti necessari a soddisfare le esigenze della compagine azzurra. Inevitabile che sorga il sospetto di aver pagato un tributo alla inesperienza di qualche dirigente pur dotato di innegabile dinamismo e di viva intelligenza. Certamente la squadra rischia di pagare un prezzo alto a questa ingenuità. Anche sul versante dell’esterno d’attacco si è profilata una trattativa estenuante per ottenere Garnacho dal Manchester al momento senza risultati. Sul valore del calciatore e sulla ragionevolezza delle cifre di cui si sente parlare, non mi esprimo.

Intanto restano soltanto dodici giorni per risolvere i problemi ripartendo da zero e si comprende quanto sia dedicata la situazione del mercato del Napoli. Che agli azzurri occorrono rinforzi e chiarissimo; basta leggere i nomi dei cinque sostituti mandati in campo da Gasperini sabato scorso (De Katelaere, Pasalic, Brescianini, Zaniolo, Zappacosta), mentre Conte si è dovuto affidare ai pur ottimi Mazzocchi e Spinazzola. Chiaro insomma che per uscire dalle secche è indispensabile un colpo d’ala. Per fortuna è rientrato a Napoli il presidente de Laurentiis che ha fantasia ed esperienza per riparare a ingenuità e ritardi.

