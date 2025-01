Sogniamo Neres e Kvara insieme, i due talenti più puri del campionato sono loro

FALLI DA DIETRO – Il Napoli è una grande squadra, inizia l’anno al primo posto. So’ belle soddisfazioni. Ma anche responsabilità

FALLI DA DIETRO

COMMENTO ALLA 19° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25

In vetta al giro di boa. 44 punti.

Non campione d’Inverno.

Perché quando l’Inter tornerà dall’Arabia dovrà giocarne altre due.

E farà certamente sei punti contro felsinei e viola.

Firenze è lo stadio ostile dei ricordi brutti di uno scudetto perso in albergo.

Ed è lo stadio ostile dei tifosi viola che non rappresentano la città esempio di civiltà nei secoli.

Partita spartiacque.

Azzurri in emergenza.

Priva del miglior difensore e del migliore attaccante.

Molti fra i tifosi – quorum ego – firmerebbero per il pareggio.

E invece scende in campo una grande squadra.

Dominante in ogni reparto.

Solida, cinica, spietata.

Quello che sorprende di più è la consapevolezza della propria forza.

Una squadra concentratissima.

Aspetta l’errore avversario. E punisce.

Partita in equilibrio fino a quando FerriBoat-Neres non decide di festeggiare.

Il Piedone gli porge l’assist perfetto e con l’assist la bottiglia di spumante.

Il Tiberio Murgia brasiliano stappa.

E poi si invola a occhi chiusi.

Imprevedibile come la Pulce. Imprendibile come il Pocho. Impietoso come Careca.

La sua corsa è uno scoppiettio di mortaretti ad ogni avversario toreato e abbattuto.

Pura arte. Purissima polvere da sparo.

Chiudiamo gli occhi.

Aspettiamo che il georgiano superi ubbie e acciacchi.

E poi sogniamo.

David e Kvara insieme.

I due talenti più puri del campionato sono loro.

E sono entrambi in maglia azzurra.

Sono quelli che sanno bailar calcio,

Quelli che fanno pensare a ciottoli e pozzanghere, a un calcio primordiale e ormai irraccontabile,

Quelli che innamorano di sé i tifosi e ne consentono vagiti di meraviglia.

E allora musica maestro. Ci aspetta un futuro pieno di attese.

Il Napoli è una grande squadra.

Il Napoli inizia l’anno al primo posto.

So’ belle soddisfazioni. Ma anche responsabilità.

Una strada lunga cinque mesi.

Alla fine della quale la Vittoria alata e puttana aspetterà a gambe disgiunte la prima che arriva per concedersi al supremo piacere.

Non bisogna perdere l’occasione.

Intanto oggi è la Befana e nella calza ancora non ho trovato il centrale forte.

In attesa che le grandi di degnino di tornare dalle vacanze saudite, il campionato si sposta a Roma per il Derby, infuocato come sempre.

Fettina racconta: “Pellegrini è venuto a parlarmi e mi ha detto che aveva una voglia matta di giocare e mettere la fascia di capitano. Ho capito che avrebbe fatto una grande partita e cosi l’ho messo in squadra un’ora prima dell’inizio”.

Scommessa che nessuno avrebbe fatto.

Visto il momento infelice del capitano e il suo scontento.

Il successo Sangue-Oro si deve in gran parte a questa scelta coraggiosa.

Cinque derby su cinque per Sir Testaccino.

Ed è un Derby molto nervoso. Che si conclude con un parapiglia finale.

Cui partecipano in una inebriante ammucchiata generale i panchinari di entrambe le squadre. Nessuno escluso.

Il Fettina allarga le braccia e commenta sconsolato e consapevole:

“Il mio mestiere è bellissimo se non ci fosse la partita la domenica”.

