Sinner: «Da piccolo ero molto nervoso in campo, ora cerco di avere una “faccia da poker”»

Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo gli Australian Open, battendo in finale Alexander Zverev. In un’intervista a L’Equipe ha parlato di quanto sia cresciuta negli ultimi tempi la sua popolarità.

Negli ultimi mesi, con i tuoi successi sportivi, hai la sensazione di essere più popolare?

«Sì, certo. Sono un po’ più conosciuto ora, dopo quello che ho raggiunto. L’anno scorso, dopo la Coppa Davis sono andato a San Siro per vedere una partita del Milan. I tifosi della Curva Sud sapevano che stavo arrivando e mi hanno festeggiato. Non me l’aspettavo affatto! Settantamila persone che urlano il tuo nome è follia! È stata una sensazione pazzesca, a maggior ragione da tifoso del Milan. Tuttavia, spero che le persone mi vedano non solo attraverso i miei risultati sportivi, ma anche attraverso ciò che trasmetto come persona. Questa è la cosa più importante. Essere conosciuto per il gusto di essere famoso, non mi interessa. Voglio essere una fonte di ispirazione, per spingere sempre più giovani a prendere una racchetta e andare a giocare perché il tennis è uno sport fantastico. Cosa c’è di più importante che essere circondato dalla mia famiglia e dai miei amici che mi conoscono da quando ero un bambino? Possiamo vivere senza tutto il resto, senza i social».

Fai parte di una generazione sempre connessa ai social. Perché questo ti riguarda poco?

Sinner: «Per un motivo molto semplice: i social network non sono la vita reale! Domani posso postare una foto di me con un grande sorriso, mentre nel momento stesso in cui la sto postando sto soffrendo. La gente non lo vedrà. Dai un’immagine di te stesso che non rappresenta la realtà. Questa è una forma di menzogna. Dobbiamo fidarci di ciò che ci viene mostrato sui social network? Quindi, francamente, preferirei vivere senza. Non ho bisogno di leggere ciò che la gente scrive di me, non ci penso e mi piace la mia vita così, come la sto vivendo ora».

Ci hai messo tempo per essere popolare nel tuo Paese. È perché non sei il “classico italiano”?

«È vero che all’inizio non era semplice. Ero un po’ diverso dagli altri, sia in campo che fuori. Da dove vengo io, la gente va a letto presto. La maggior parte degli italiani resta sveglia fino a tardi. Quando sono andato nel sud Italia per allenarmi, ho imparato lo “stile italiano”. Ma non ho mai provato a cambiare per piacere a nessuno, ho fatto quello che mi era più comodo. Se alla gente piace come sono io, bene. Altrimenti, peccato».

Hai anche la tifoseria più famosa del mondo…

Sinner: «I Carota Boys! Li conosco molto bene. E’ un gruppo di sei persone. Siamo cresciuti insieme. La prima volta che li ho visti è stato a Roma due anni fa. Cantavano il mio nome, travestiti da carote. Li ho visti sugli spalti, ho pensato che fosse davvero divertente. Erano pazzoidi. Fondamentalmente, volevano solo divertire le persone di tutto il mondo. Ora sono diventati super popolari».

Nelle tue risposte, menzioni regolarmente i tuoi cari. Tra questi, c’è qualcuno che non conosciamo molto: tuo fratello maggiore Mark…

«Tuo fratello è il tuo primo migliore amico di vita. Siamo cresciuti insieme nella stessa casa, abbiamo dormito nella stessa stanza. Non ci siamo mai separati. Quando qualcosa va storto, sono sicuro di una sola cosa: posso andare da lui, mi dirà sempre la verità. È sempre a lui che mi rivolgo quando ho una preoccupazione. Nessuno mi conosce meglio di mio fratello. Abbiamo davvero un legame molto speciale. È importante sapere di avere una persona così nella tua vita, soprattutto per me che viaggio molto e che sono spesso lontano. Sta cercando di capire la mia vita, il mio lavoro. Ha una vita più normale della mia, è un pompiere e un istruttore».

Tutti conoscono la tua storia con lo sci, la tua prima passione…

«Ogni tanto continuo a sciare. Ne ho bisogno, mi fa stare bene perché fa rivivere vecchi ricordi. Sono anche un fan delle auto, in particolare della Formula 1, quindi possiamo dire che mi piacciono gli sport di velocità. Mi piace provare questa sensazione, mi provoca un’adrenalina pazzesca. A volte, la percezione della velocità sugli sci, quando scivoliamo sulla neve, assomiglia a quella che possiamo avere su un campo da tennis».

La tua passione per la velocità e l’adrenalinacontrasta con il tuo stoicismo su un campo da tennis. Questa padronanza delle tue emozioni è uno dei tuoi più grandi punti di forza?

Sinner: «E’ fondamentale mantenere la calma in campo. Giochiamo molto tutto l’anno, è importante perdere meno energia possibili. Se giochi 50 o 60 partite nella stagione e la minima cosa ti infastidisce, troverai difficile essere al 100% il giorno successivo. Quando ho iniziato a capirmi meglio, a capire meglio come funzionava il mio cervello, mi sono sentito meglio in campo. Ovviamente ci sono momenti difficili da affrontare. Ma non devi mai dimenticare una cosa: di fronte a te c’è un avversario che ti sta guardando. Se gli dai qualcosa che possa farti crollare, poi può aumentare il suo livello di gioco. Cerco di avere una “faccia da poker”, di rimanere impassibile anche quando le cose non vanno bene. Quando ero più piccolo, ero molto nervoso in campo. Poi a poco a poco, ho imparato a conoscermi».

Si parla del fatto di scegliere la mossa giusta al momento giusto. È su questo che vi siete evoluti di più negli ultimi anni?

«È chiaro. Una delle mie principali aree di progresso è stata la mia capacità di essere in grado di fare punti molto più spesso al volo. Cogli ogni occasione per andare sotto rete. Ha fatto una grande differenza nel mio gioco e nella mia fiducia».

