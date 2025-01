Se la Juventus vende davvero Cambiaso a 60-65 milioni, Kvaratskhelia è stato regalato

Sembra fantascienza. Intanto Giuntoli rischia di far venire un travaso di bile a De Laurentiis. Sarebbe il colpo del secolo, o il pacco (dipende dai punti di vista)

L’ultima ora di calciomercato è fuori da ogni logica del mercato stesso. Il Manchester City, in evidente difficoltà e con un Walker da sostituire, ha recapitato un’offerta alla Juventus da 60-65 milioni di euro per Andrea Cambiaso. E già così, viene da strabuzzare gli occhi e rileggere per essere sicuri di aver capito la notizia lanciata da Sky Sport e Gianluca Di Marzio. A noi sembra fantascienza. Ma tant’è, vediamo come finirà.

Intanto, però, se pensiamo al mercato di gennaio del Napoli, Giuntoli rischia di far venire un travaso di bile a De Laurentiis. Sarebbe il colpo (o il pacco) del secolo già così ma la Juventus addirittura vuole alzare il prezzo a 80 milioni. Roba da “Oggi le comiche”. A confronto, l’affare Kvaratskhelia è un regalo. È un’operazione senza spiegazione. Come non ha spiegazione un simile prezzo per un esterno senza alcun dubbio ottimo, ma non è certo Hakimi né Dimarco. Con tanto di rilancio della Juventus. Siamo al teatro dell’assurdo. Un po’ come il “prezzo variabile di Frattesi”. 45 milioni se lo prende la Roma, 70 se lo prende il Napoli (o la Juventus).

Tuttavia, nel caso dei neroazzurri, la richiesta può avere una sua logica considerando Napoli e Juventus come avversarie dirette per la corsa al titolo.

Andrea Cambiaso al City rischia di diventare l’affare del secolo

Tornando ad Andrea Cambiaso, l’affare di mercato, così com’è presentato, sarebbe secondo solo ad un altro colpo di genio operato dalla Vecchia Signora. Ovvero la cessione esorbitante di Kulusevski e Bentancur operata da Paratici nei panni di direttore sportivo del Tottenham che dalla Juventus li prelevo per circa 70 milioni di euro.

A confronto, Kvaratskhelia al Psg è roba da Monopoli. Se per Cambiaso si arriva ad offrire 60/65 milioni, chiedendone pure 80; i circa 75 milioni (con i bonus si potrebbe arrivare a 80) per il georgiano equivalgono a un regalo incartato, infiocchettato e spedito a Parigi, sulla porta di casa di Luis Enrique con costi di spedizione a carico del mittente. Praticamente gratis.

Per non parlare delle conseguenze economiche che possono avere affari questo tipo su tutto il sistema. A quella valutazione di Cambiaso dovrebbe equivalere, per le leggi di mercato, una valutazione altrettanto irreale di giocatori nettamente più decisivi e importanti dell’esterno juventino. Vediamo. A noi sembra fantascienza.

