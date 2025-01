Se Frattesi vale 70 milioni, Kvaratskhelia quanto vale? Un miliardo?

Siamo all’equazione tra Alvaro Vitali e Marcello Mastroianni. Per Transfermarkt il georgiano vale 85 milioni. Frattesi 32 milioni. Il resto sono bestemmie calcistiche

L’Inter ha fissato il prezzo di Frattesi. 45 milioni per la Roma, 70 milioni per il Napoli (e la Juve). Lo ha scritto la Gazzetta dello Sport Un prezzo variabile a seconda dell’acquirente. Per Frattesi è esorbitate anche la cifra di 45 milioni. Parliamo di un calciatore – Frattesi – che fin qui quest’anno ha giocato da titolare la miseria di cinque partite. Cinque. Una in più di Juan Jesus nel Napoli. Quindi parliamo di una riserva conclamata. Anche se ha giocato più di Zielinski che veniva dipinto mediaticamente come un grande colpo di mercato.

Frattesi tra i 45 e i 70 milioni ci fa fa saltare dalla sedia se pensiamo a quello che abbiamo letto a proposito di Kvaratskhelia. Ossia che il Napoli lo venderebbe anche a 70-75 milioni. Kvaratskhelia varrebbe quanto Frattesi. Siamo nei dintorni della frase “Alvaro Vitali vale Marcello Mastroianni”.

Per Kvaratskhelia (che a Napoli guadagna una miseria, calcisticamente) erano stati offerti anche 120 milioni di euro, sempre dal Psg. Ma erano altri tempi, il Napoli e Conte avevano altri piani.

Così come altri piani ce li aveva Frattesi, desideroso di spodestare dal centrocampo interista uno fra Barella e Mkhitaryan. Utopia. Per l’Inter però il valore del centrocampista è, in proporzione, persino superiore all’attaccante del Napoli. Se Marotta vuole 70 milioni per vedere uscire dalla porta l’ex Sassuolo, allora il valore di Kvara potrebbe tranquillamente aggirarsi intorno al miliardo. Un esagerazione? Può darsi, ma basta guardare i numeri per capire qual è l’apporto alla squadra dell’uno e dell’altro.

Per l’Inter Frattesi vale più di Kvaratskhelia

Al netto del calo di prestazione di entrambi, il georgiano rimane il calciatore che incide di più. Il confronto tra centrocampista e attaccante potrebbe non rispettare parametri di equità, ma il prezzo di mercato si fa in base alle prestazione, ai numeri, ai gol, assist. Tutto quantificabile.

Frattesi in due anni all’Inter ha segnato 11 gol e fornito 8 assist. Nei tra anni a Napoli, Kvaratskhelia ha segnato 30 gol e fornito 29 assist. Per Transfermarkt il valore del georgiano è di 85 milioni di euro. Frattesi si ferma a 32 milioni di euro.

Insomma, l’Inter l’ha sparata palesemente grossa (anche per la Roma) e le ragioni sono diverse.

