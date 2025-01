Rashford potrebbe approdare in Italia in prestito: Napoli e Milan lo monitorano (Guardian)

Lo United sta prendendo in considerazione una mossa simile a quella attuata per Sancho al Chelsea (prestito con obbligo di riscatto), anche per risparmiare sul suo stipendio.

Il Manchester United dovrebbe salutare alcuni giocatori in questa sessione di mercato invernale. Tra questi c’è Marcus Rashford, che sta trovando sempre meno spazio in campo; l’esterno potrebbe approdare in Italia.

Rashford potrebbe approdare in Italia: Napoli e Milan lo monitorano

Come riportato dal Guardian:

Marcus Rashford è stato preso di mira dal Milan per quanto riguarda un potenziale prestito; è il giocatore più pagato dello United e Sir Ratcliffe potrebbe decidere di lasciarlo andare. Di recente, è stato lasciato fuori rosa per quattro partite per motivi disciplinari in allenamento. Il mese scorso il calciatore ha dichiarato di essere pronto a una nuova sfida. Lo United sta studiando una mossa simile a quella di Sancho col Chelsea (prestito con obbligo di riscatto) per riuscire a monetizzarci su. Il Napoli è sempre interessato a Rashford.

Rashford sta lottando per salvare la sua carriera nel Manchester United dopo le voci che lo volevano fuori dal club la scorsa estate. Si dice che lo United sia preoccupato per il suo stile di vita fuori dal campo e ci sono timori che non sia più tanto concentrato sul calcio. Le nostre fonti rivelano che si tratta di qualcosa a che fare con delle distrazioni extra-calcio che stanno influenzando le sue prestazioni. All’attaccante è stato tolto due settimane di stipendio a gennaio dopo aver trascorso una notte a Belfast e, il giorno seguente, essersi dato per malato. L’ex tecnico Erik ten Hag lo aveva lasciato fuori dai titolari in un match contro il Wolveramphton nel 2022 per motivi disciplinari. Ora ha ancora la possibilità di cambiare le cose con il nuovo allenatore Ruben Amorim, ha segnato tre gol in cinque presenze, ma il tempo sta per scadere e lo United ha bisogno di vederlo volenteroso.

