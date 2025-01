Napoli non illuderti di aver già vinto, ora viene il difficile (Carratelli)

Per il Corsport. Conte sa come gestire questa situazione. Se la rosa sarà adeguatamente completata, l’impresa sarà possibile

Napoli sogna, ma bisogna non mollare. Ora viene il difficile (Carratelli)

Ecco uno stralcio dell’editoriale di Mimmo Carratelli per il Corriere dello Sport.

Lo scudetto brilla all’orizzonte, ma è ancora dura. Serve un forte rincalzo per la difesa. Serve un sostituto valido di Kvaratskhelia. De Laurentiis ha investito tanto nella riscossa, 150 milioni. È necessario un ultimo sforzo mentre arrivano da Parigi i 75 milioni dell’addio di Kvara. Se la rosa sarà adeguatamente completata, l’impresa sarà possibile. Debellata l’Atalanta, una delle tre squadre di vertice, rimandata a sette punti, resta il duello con l’Inter. Si sottolinea il vantaggio del Napoli di avere settimane senza impegni di Coppe, mentre le squadre in alto devono giocare più partite, hanno settimane piene, senza respiro, stress inevitabile. Ma è tutto da vedere. Evitare le vertigini del comando, restare saldamente con “i piedi per terra”, non illudersi d’avere già imboccato il viale della gloria. Conte sa come gestire questa situazione. Ha la squadra in pugno. Napoli sogna, ma bisogna non mollare. Ora viene il difficile. Il successo è arrivato dalla ricostruzione della difesa ed è stato affinato dalle nuove qualità offensive. Tutto è possibile. Il nuovo Napoli, il Napoli di Conte è già un protagonista assoluto.

Il Napoli accolto da migliaia di tifosi a Capodichino, Conte col megafono: «Forza Napoli!» (VIDEO)

Migliaia di tifosi si sono riversati questa notte a Capodichino per accogliere la squadra dopo la vittoria contro l’Atalanta 3-2 a Bergamo.

💙 This is how Napoli fans are waiting for the team to arrive back at the airport after their win vs Atalanta pic.twitter.com/XQCU811I5K — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 19, 2025

La situazione a Capodichino pic.twitter.com/IIsIYXcfEB — Gianmarco Giordano (@GianmarcoGio) January 19, 2025

La squadra è stata accolta anche con fuochi d’artificio e cori, tra cui il «Chi non salta, bergamasco è!». (video di Spazio Napoli)

Il Napoli è atterrato a Capodichino: che delirio per la squadra, migliaia di tifosi presenti ad accoglierla 🔥🎆 📹 @DaniloDeFalco7#sscnapoli #tifosinapoli pic.twitter.com/3L0XgyVwrW — Spazio Napoli (@Spazio_Napoli) January 19, 2025

Anche il tecnico Antonio Conte ha apprezzato i festeggiamenti, che ha salutato i tifosi sorridente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

Successivamente, gli è stato fornito un megafono con il quale ha urlato alla gente «Forza Napoli!».

Insomma, una serata quasi da scudetto per il club, che ora si appresterà ad affrontare Juventus e Roma nelle prossime due settimane per confermare il primo posto in classifica.

ilnapolista © riproduzione riservata