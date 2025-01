Napoli alla finestra per Pongracic in prestito. La Fiorentina lo vuole cedere a titolo definitivo (Schira)

Ecco cosa scrive Schira su X: “Napoli alla finestra per Marin Pongracic in prestito. La Fiorentina vuole un accordo definitivo per cedere il difensore centrale”

Secondo quanto riporta Nicolò Schira, il Napoli monitora la situazione Marin Pongracic, difensore centrale della Fiorentina. La Viola però lo cederebbe solo a titolo definitivo.

“Napoli è alla finestra per Marin Pongracic in prestito. La Fiorentina chiede un accordo definitivo per cedere il difensore centrale“.

Napoli, si valuta Pongracic per sostituire Rafa Marin (CorSport)

Danilo non sarà un nuovo calciatore del Napoli, poiché il difensore della Juventus ha deciso di tornare in Brasile. Per lasciar partire Rafa Marin in prestito al Villarreal, quindi, gli azzurri stanno sondando Pongracic della Fiorentina. Come riportato dal Corriere dello Sport:

Se Danilo ha compiuto una scelta di vita optando a sorpresa per il ritorno in Brasile, nonostante domenica avesse praticamente definito con il Napoli, il ds ha aperto un altro capitolo: e ora, carezza l’idea Marin Pongracic. Il croato della Fiorentina, 27 anni, che da novembre a oggi ha messo insieme una presenza e 9 minuti in campionato: Palladino non l’ha mai considerato, in azzurro prenderebbe il posto di Rafa Marin che scalpita per tornare in Liga, al Villarreal. Prestito chiuso (oneroso, oltre un milione), ma sospeso fino a nuovo ordine.

Sul Corriere dello Sport si parla anche del mercato del Napoli, impegnato ancora nella ricerca di un sostituto di Kvaratskhelia e di un difensore. Con l’infortunio di Olivera però, la strategia del ds Manna potrebbe cambiare.

Scrive il Corriere dello Sport:

“Strategie e riflessioni: l’infortunio di Olivera, tanto per citare quella più fresca e obbligata dagli eventi, potrebbe anche spostare il mirino su un esterno nella caccia al difensore.

Il Napoli potrebbe anche pensare di tornare su un mancino. Un vecchio obiettivo: tipo Cristiano Biraghi, anche lui alla Fiorentina (come Pongracic, ndr), in rottura con Palladino”.

