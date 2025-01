Motta: «Non è da oggi che facciamo grandi prestazioni. Per il risultato non siamo contenti»

A Dazn: «Questi ragazzi a ogni partita stanno dando il massimo, non devo ripetere il momento che abbiamo e stiamo attraversando»

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro l’Atalanta

Non so quanto sia una soddisfazione che è stata una bella partita

«Per il risultato non siamo contenti, ma il riconoscimento della prestazione di questi ragazzi ce l’ho. Oggi hanno fatto collettivamente una grandissima partita»

Ricordava la gara contro il Milan ma avete creato tantissimo

«Non è da oggi che facciamo grandi prestazioni. Questi ragazzi a ogni partita stanno dando il massimo, non devo ripetere il momento che abbiamo e stiamo attraversando. Di sicuro non dobbiamo essere contenti e non siamo contenti del pareggio, ma è un obbligo riconoscere la prestazione dei ragazzi».

La posizione di Yildiz come la decidi?

«Può cambiare anche durante la gara, lui sa cosa deve fare in ogni posizione lo ha dimostrato anche oggi. Abbiamo sempre lo spirito giusto, è vero che abbiamo pareggiato tantissimo e non siamo contenti perché questi ragazzi lavorano tutti i giorni per vincere».

L’attaccante che state prendendo (Kilo Muani) è scelto perché può giocare con Vlahovic?

«Non parlo di mercato, Dusan sta recuperando e spero ci possa essere nella prossima»

