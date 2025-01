Milenkovic al Nottingham Forest è diventato “Serbinator”, il Telegraph: è il colpo dell’anno in Premier

L’ex difensore della Fiorentina non vuole perdere neanche quando gioca a ping pong con i suoi compagni. Il Forest è finora la seconda miglior difesa del campionato.

Nikola Milenkovic è diventato al Nottingham Forest il “Serbinator”; il difensore ex Fiorentina serbo è uno degli uomini chiave del successo del club inglese, rivelazione della Premier League finora.

L’ex Fiorentina Milenkovic è uno degli uomini chiave della cavalcata del Nottingham Forest

Il Telegraph lo elogia:

Probabilmente è l’affare dell’anno, giocando un ruolo cruciale nella trasformazione del Forest da possibile retrocessione a contendenti per il titolo. Il 27enne è stato una rivelazione nella sua prima stagione in Premier League. Ha un’ottima lettura di gioco, è una minaccia per gli avversari quando si trova in area di rigore nei calci piazzati, ha già segnato due gol infatti. È un vincente: se perde una partita a ping pong o freccette, chiede ai compagni di rigiocare finché non vince. L’anno scorso il Forest aveva subito 23 gol da calci piazzati, ecco perché hanno voluto uno come Milenkovic, che ha vinto il maggior numero di duelli aerei in Serie A. Ora il club è dietro solo all’Arsenal per gol subiti.

I tifosi insistono che l’ex Fiorentina e Murillo sono la miglior coppia difensiva della squadra dagli anni 80 quando vinsero la Champions. Un altro aspetto che ha colpito di Milenkovic è il suo eccellente rendimento disciplinare in campo, solo due cartellini gialli rispetto alle 27 ammonizioni degli ultimi tre anni a Firenze. Membro indispensabile dello spogliatoio, viene descritto come estremamente educato e voglioso di imparare l’inglese per dimostrare ancor di più di avere spirito di squadra.

