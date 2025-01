Conte usa la friggitrice ad aria e prende la stella Michelin. Quello di Neres non è un gol, è una sedia agli Uffizi

McTominay domina mentre Douglas Luiz e Koopmeiners sono sorprese dei mottini

Simme Lazzari Felici!

A Firenze il Napoli di Conte omaggia il pallone e ne dona tre ai viola. Non c’è partita né discussione.

Pronti via e Palladino in perfetto abito da matrimonio cambia moduli e uomini. Noi ringraziamo, Neres stropiccia Parisi e quasi manda in porta Spinazzola in versione ala pura… Saglie Saglie e impegna De Gea.

Loro ci provano ma rimbalzano a turno su Amiiiir il mago di Porta Nolana e Juan Jesus tornato bambino. Non c’è traccia di pericolo.

Kean è a Testa in giù

Lukakuuu da pivottone puro scambia con David, ‘o Diavolo ‘e Mergellina che offre casatielli a diversi difensori viola e la infila sotto la traversa. Non è un gol, è una sedia agli Uffizi. Alleria

Zero ad uno.

Reazione viola. Kean segna stoppando di mano. Se ne accorgono tutti tranne lui. Gesù Gesù

Fine primo tempo.

Sintesi: L’aria fritta esiste, Conte usa la friggitrice ad aria e prende la stella Michelin.

Che Dio ti benedica.

Zambone time. Ruba palla e si fa stendere da Moreno. Big Roooom sdraia De Gea. Stella nera

Zero a due.

Alex Magnoooo in versione: «quest’anno mi levo i paccheri da faccia» compie l’ennesimo miracolo di stagione. Spariscono dal campo, resta solo Sottil a protestare…

Ce sta chi ci penza.

Mentre a Torino guardano Douglas Luiz e Koopmeiners e scoprono che sono semplici sorprese della confezione dei mottini, McTom appoggia il suo potere, ancora una volta, sulla Serie A.

Zero a Tre.

‘O Padrone

Quarantaquattro punti al giro di boa. Virtualmente campioni di inverno. Senza alibi, senza subire gol, senza patemi. Solo con la fame agli occhi, come vive chi vuole farcela.

Je sto vicino a te, cu’ cient strilli attuorne… Sempre

ilnapolista © riproduzione riservata