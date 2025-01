L’Atletico chiama Carlo Conti: «Prendi Griezmann a Sanremo al posto di Emis Killa» (Video)

Il club spagnolo ha condiviso un video sui social dove il francese canticchia “Feliz Navidad”, annunciando: “Carlo, scrivici in privato e ci mettiamo d’accordo”.

L’Atletico Madrid partecipa all’attesa per il Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio. Il club spagnolo si è rivolto direttamente al direttore artistico Carlo Conti per segnalare il “talento” canoro di Antoine Griezmann.

L’Atletico propone Griezmann a Carlo Conti per Sanremo

Ieri, infatti, il rapper Emis Killa ha annunciato il ritiro per l’indagine che lo vede coinvolto sugli ultras di Milan e Inter. I cantanti, da 30, sono scesi dunque a 29; Conti ha successivamente comunicato che non ci sarà alcun ripescaggio e che in gara rimarranno in 29.

Ma l’Atletico non ci sta e condivide su Instagram un video di Griezmann, che canta “Feliz Navidad” durante gli allenamenti. Carlo, non ti lasciamo a Sanremo senza un cantante; scrivici in privato e ci mettiamo d’accordo si legge nella descrizione del contenuto.

Il Corriere della Sera riporta dell’iscrizione al registro degli indagati di Emiliano Rudolf Giambelli, noto ai più con il nome d’arte di “Emis Killa”. Sarebbe coinvolto nell’inchiesta “Doppia Curva”, la stessa cha ha azzerato i vertici ultras di Inter e Milan. L’artista ha anche ricevuto un Daspo di tre anni.

La mattina del 30 settembre i poliziotti della Mobile avevano perquisito la sua casa di Vimercate, nel Milanese, e avevano scoperto un piccolo arsenale: sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un teaser e quasi 40 mila euro in contanti. Non proprio paillettes e lustrini buoni per Sanremo, tanto che il questore Bruno Megale ha firmato nei suoi confronti il divieto (Daspo) di entrare in qualsiasi stadio per tre anni anche a causa dei suoi strettissimi rapporti con il capo ultrà rossonero Luca Lucci, detto «la Belva» come si faceva chiamare nelle chat criptate, adesso in carcere anche per narcotraffico e tentato omicidio. Legami che hanno portato Emis Killa a partecipare ad un pestaggio al Meazza nei confronti di uno steward l’11 aprile in occasione della partita Milan-Roma.

