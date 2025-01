L’Atalanta ha dato una sensazione di sopraffazione permanente che ha snaturato il Barcellona (El Pais)

La sensazione di pericolo aleggiava continuamente intorno a Szczesny. Lamine Yamal l’unico capace di destabilizzare la difesa allestita da Gasperini

El Pais racconta la partita tra Barcellona e Atalanta. I blaugrana interrompono la serie di vittorie consecutive proprio contro l’Atalanta. Era un occasione per poter conquistare la vetta della classifica in Champions, visto che il Liverpool ha perso. Il pareggio per 2-2 però non è servito agli italiani e ha lasciato il Barcellona al secondo posto, una posizione che sembrava impossibile quando il torneo era iniziato con una sconfitta a Monaco.

L’assenza di Lookman e la formazione di Flick complicano la sfida di Gasperini. “L’Atalanta non presta mai attenzione alla rosa dei calciatori avversari, ma applica sempre marcature individuali e pressing fino a ingabbiare l’avversario nella propria area, una sensazione di sopraffazione permanente che ha snaturato il Barça“. È stato difficile per i blaugrana portare fuori la palla dalla propria metà campo e una sensazione di pericolo aleggiava continuamente intorno a Szczesny.

L’unico capace destabilizzare l’Atalanta è stato Lamine Yamal

El Pais continua:

“La risorsa del Barcellona è stata cercare Lamine. L’esterno è stato l’unico in grado di destabilizzare la difesa allestita da Gasperini. I tifosi cominciano a capire che la partita sarà lunga e pesantissima, niente a che vedere con quelle giocate contro il Benfica o il Valencia. Il Var ha annullato il gol dell’Atalanta per un fuorigioco di Zappacosta. Impreciso in attacco, il Barça si è rintanato in difesa senza sapere come far male all’Atalanta.

Le cose sono cambiare all’intervallo. Appena scesi in campo, gli uomini di Flick hanno segnato con un’ottima giocata rifinita da Lamine. I tifosi del Barcellona hanno finalmente ritrovato il filo della partita e la squadra che doveva reagire era diventa quella di Gasperini“.

Il tabellino al 90′ recita 2-2. “La vulnerabilità difensiva del Barça rimane nonostante il cambio di portiere deciso da Flick“.

