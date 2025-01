Laporta a tutto campo: «Vendo cara la pelle. Ho visto un eccesso di bile contro il Barcellona»

Conferenza stampa fiume del presidente del Barca. “Grazie a Florentino Perez, nemici in campo ma non fuori”

Spinto dalla – momentanea – vittoria giudiziaria sul tesseramento di Dani Olmo, ed evidentemente innescato dalla strepitosa vittoria nel Clasico di coppa sul Real Madrid, Joan Laporta è calato in conferenza stampa e ha cominciato a parlare. Di tutto, per un tempo che è sembrato infinito.

Il presidente del Barcelona ​​ha attaccato duramente le piattaforme e i gruppi di opinione del Barcellona che chiedevano le sue dimissioni per il “caso Olmo”, arrivando a proporre un voto di censura. Ha sottolineato che “hanno perso un’occasione d’oro per dimostrare che amano il Barça. Si sono posizionati dalla parte di chi ci vuole farci del male”. Se l’è presa con i media ostili. “Qualcuno crede che mi dimetterò per una decisione della Liga o della Federcalcio? Venderemo cara la nostra pelle”.

“Ci sono stati molti ambienti che volevano destabilizzare il club, altri no. E alcuni parlano perché altrimenti nessuno li ascolterà. Lasciamo che ognuno faccia quello che pensa di dover fare. Posso festeggiare il fatto che la situazione non ha cambiato direzione. Non ci siamo arresi, sono consapevole che questo è ciclico e che il modus operandi si ripeterà quando ci sarà una situazione complicata in cui il club cercherà soluzioni. Nessuno si succhia il pollice”.

“Non voglio individuare nessuno. Siamo i principali difensori dello Stato di diritto. Abbiamo avuto tutti, o quasi, contro di noi. Ci sono state persone che hanno avuto un atteggiamento costruttivo, che hanno fatto critiche costruttive e non vessando il Consiglio e chiedendo le dimissioni… altri che hanno avuto un eccesso di bile. Un po’ di odio. E questo è molto triste da vedere in relazione ai media”.

Gli chiedono del suo gesto dell’ombrello quando la giustizia ordinaria ha “sbloccato” provvisoriamente il tesseramento di Dani Olmo: “Un’euforia contenuta. Avevamo realizzato una cosa difficile contro tutti. Ho avuto una reazione. In nessun caso ho insultato nessuno, né ho preso a calci o preso per il collo nessuno… era un’euforia e un’indignazione contenuta. Avevo in mente la sofferenza, avevo parlato con il presidente della Rfef che ci ha detto che dovevano darci la licenza e noi abbiamo parlato con lui e abbiamo chiarito che io sono quello che sono”.

Ha ringraziato l’alleato di Superlega Florentino Perez: “Non rivelo le conversazioni private, ma posso dire che sono molto grato ai club che non hanno preso posizione contro di noi. Possiamo essere rivali sul campo, ma mano nella mano su altre questioni. Quelli che hanno parlato fuori non mi sono piaciuti. Sono grato a coloro che non lo hanno fatto, devono avere servizi legali che conoscano la legalità. Ma non voglio entrare negli aspetti tecnici. Rispetto la posizione di tutti. Non rivelerò quello di cui ho parlato con Florentino in Supercoppa”.

“I destabilizzatori esterni ed interni dovranno lavorare duro per rovesciarci. Dovranno lavorare molto più duramente se vogliono destabilizzare un club con più di 100 anni di storia”. “Siamo usciti da queste settimane rafforzati, con rinnovata energia”.

“Ho normalizzato le critiche e le sofferenze che superano tutti i codici deontologici. Sono abituato a soffrire queste situazioni, ma non accetto che il controllo della mia posizione sia accompagnato da bugie. Non posso permettere che approfittino delle critiche al presidente attaccare il club o destabilizzare la squadra non lo accetterò”.

Pensa addirittura di ricandidarsi: “Sono impegnato con la gestione del Barcellona. Mi sto divertendo. È una gioia. Nonostante la sofferenza, vediamo che il lavoro va a buon fine e sta migliorando sempre di più. Abbiamo una squadra molto competitiva. Spero che ci divertiremo tutti. Il club è un riferimento di livello mondiale, eticamente, epico… Sono molto felice, lo vedrò nel 2026. Voglio che quello che stiamo facendo si concretizzi: costruire un nuovo stadio, quando possibile…”.

