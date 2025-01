La Sinner-mania ha rilanciato il tennis in Italia: prevendite dei tornei triplicate e 55% di share in tv nel 2024

La Gazzetta fa un resoconto dell’anno d’oro vissuto dal tennis: l’impatto economico è schizzato dai 103 milioni del 2021 ai 503 del 2024.

Il 2024 è stato l’anno dell’esplosione del tennis in tv, e non solo. Grazie anche a Jannik Sinner, c’è stata una notevole crescita dei biglietti acquistati per i tornei e dello share televisivo, che ha portato anche a un numero maggiore di iscrizioni per uno sport che aveva vissuto in Italia anni complicati.

La crescita del tennis in Italia: numeri da record nel 2024

La Gazzetta dello Sport scrive:

Si è innestato in Italia un circolo virtuoso che ha consentito alla Federazione italiana tennis e padel di sfruttare i tornei delle stelle come veicoli promozionali e macchine da soldi. Grazie a questi successi organizzativi, tra il 2021 e il 2023 i bilanci federali hanno generato 33 milioni di profitti, 6 volte in più di quanto fatto tra il 2012 e il 2020. Gli Internazionali d’Italia sono stati risanati e rilanciati, al rango dell’élite appena sotto gli Slam: la prevendita 2025 vola oltre il +50%. La Fitp si è pure assicurata le fasi finali della Coppa Davis fino al 2027 e la conferma delle Atp Finals fino al 2030. L’impatto economico è schizzato dai 103 milioni del 2021 ai 503 del 2024. Solo nell’ultimo anno le presenze sono aumentate del 13%, a 210mila, con il prezzo medio dei biglietti a +33%.

Tra Sky e Super Tennis la copertura è completa, con finestre pay su Eurosport e free sulla Rai. Sky trasmette più di 100 tornei: il tennis ha catalizzato il 23% degli ascolti 2024 di Sky Sport e ha contribuito a limitare i danni per la perdita parziale dei diritti della Serie A. Sono 4,2 milioni gli abbonati, e una buona fetta segue regolarmente Sinner e compagni. Super Tennis, che dal 2025 avrà Davis e King Cup, ha sofferto per via della partnership meno succulenta con Sky, ma, complessivamente, gli ascolti nelle 24 ore dei due canali dedicati al tennis sono schizzati del 41% negli ultimi due anni, mentre lo share cumulato è andato su del 55%.

