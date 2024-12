Zerbin andrà via da Napoli a gennaio: «I compagni sono troppo più forti di lui»

Le parole di un membro dell’entourage a KK Napoli: «Siamo d’accordo con Manna che possa chiedere di giocare altrove. A Nesta piace molto».

Un membro dell’entourage di Alessio Zerbin, Furio Valcareggi, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in merito al futuro del calciatore azzurro.

«Zerbin? I compagni sono troppo più forti di lui, andrà via a gennaio»

«Mi spiace per le due sconfitte del Napoli, a Roma ho visto una partita brutta, però ho visto un Napoli che correva al massimo. Il futuro di Zerbin? Può chiedere di andare a giocare altrove, siamo d’accordo con Manna. Troveremo un’alternativa, c’è molta attenzione intorno ad Alessio. A Napoli sono troppo più forti di lui. Lecce? Corvino è un amico da quando era al Casarano, ma non ha chiesto il calciatore all’agente. Monza? L’interesse c’è perché lì ha fatto bene, piace molto anche a Nesta. Ora Alessio è in gran forma, l’ha detto anche Conte. La soluzione la troveremo sicuramente».

ZERBIN. In questi tempi trumputiniani e meloniani, per trovare una destra disastrosa bisogna mettere insieme Zerbin e Cirillo – 4,5

A gennaio ironizzarono sul suo arrivo a Monza con uno zerbino

Alessio Zerbin arriva al Monza in prestito dal Napoli per sei mesi. Per annunciare il suo arrivo, il club pubblica sui suoi profili social ufficiali uno zerbino rosso con lo stemma della squadra.

Non è affatto un giovane. È un calciatore fatto e finito. Il prossimo 3 marzo compirà 26 anni. È due mesi più giovane di Osimhen. Due anni più anziano di Kvaratskhelia. Insomma è un calciatore che ha terminato la sua adolescenza professionale.

ilnapolista © riproduzione riservata