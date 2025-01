Kvaratskhelia non potrà giocare la Champions col Psg in questa fase a girone unico (L’Equipe)

Se il Psg non si qualificasse (deve affrontare il City), Kvara andrebbe a Parigi a giocarsi solo la Ligue 1 coi parigini già primi a +10 sul Marsiglia

Come racconta bene l’Equipe, Khvicha Kvaratskhelia non potrà giocare la fase a girone unico di Champions con il Paris Saint Germain. I parigini dovranno terminare le otto partite con la stessa rosa inserita nella prima lista comunicata ad inizio settembre. La qual cosa sarebbe un rischio non da poco per il georgiano che è andato a Parigi certamente per i soldi ma anche per tentare di vincere – prima o poi – la Champions. La squadra di Luis Enrique è a rischio, dovrà giocarsi tutto contro il City di Guardiola nella prossima giornata e potrebbe rischiare di non far parte nemmeno delle 24 squadre meglio classificate.

Kvaratskhelia non potrà esordire in Champions col Psg (L’Equipe)

Di seguito quanto scrive l’Equipe a riguardo:

“Arrivato al PSG dal Napoli, l’attaccante Khvicha Kvaratskhelia, non potrà giocare mercoledì (ore 21) contro il Manchester City in Champions League. Anche se non ha giocato nelle competizioni europee in questa stagione, non dovrà restare in tribuna nemmeno il suo ex club, il nazionale georgiano, che ha giocato la sua ultima partita con il Napoli il 29 dicembre contro il Venezia in Serie A.

I club coinvolti nella competizione potranno schierare per questa prima fase solo i calciatori presenti nella lista proposta alla UEFA entro il 3 settembre. Kvaratskhelia non sarà quindi in campo a Stoccarda (29 gennaio) per l’ultima partita. In caso di qualificazione alla fase finale, il club potrà quindi “registrare un massimo di tre nuovi giocatori” entro e non oltre la mezzanotte del 6 febbraio 2025. Il nuovo numero 7 potrà poi migliorare le sue statistiche in C1 (2 gol e 5 assist in 17 partite). Fino ad allora, potrebbe fare il suo debutto nel campionato francese al Parco dei Principi contro il Reims il 25 gennaio”.

