Kvaratskhelia è perfetto per Luis Enrique (Le Parisien)

L’allenatore e il ds Campos vogliono aumentare il livello offensivo del Psg con un calciatore creativo, bravo nel dribbling e con esperienza europea.

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe lasciare Napoli già in questa sessione di mercato, con il Psg all’attacco per averlo. Il georgiano non ha accettato il rinnovo di contratto col club di Aurelio De Laurentiis perché sembrerebbe entusiasta di approdare in Francia.

Perché il Psg sta puntando tanto su Kvaratskhelia?

Le Parisien scrive:

Tradizionalmente tranquilla nella capitale francese, la finestra di mercato invernale sperimenterà una scossa all’inizio del 2025? Mentre il Psg si era ufficialmente avvicinato a questo mercato con l’idea di colmare le lacune solo in caso di partenze, i dirigenti parigini rimangono comunque attenti alle opportunità che potrebbero presentarsi. Il percorso che porta all’ala georgiana Khvicha Kvaratskhelia è uno di questi e corrisponde a una possibilità, per Luis Enrique e il ds Luis Campos, di aumentare il livello della loro squadra con una risorsa significativa. Questo cambio di posizione è notevole e si spiega con il silenzio di Kvaratskhelia sul rinnovo proposto dal Napoli. Un’offerta da circa 80 milioni potrebbe convincere il Napoli a vendere il miglior giocatore della Serie A durante la stagione 2022-2023. L’esito positivo di questo trasferimento dipenderà da diversi fattori, come la cessione di Kolo Muani.

Il Psg sa di poter contare su Kvara, entusiasta all’idea di continuare la sua carriera a Parigi. Un entusiasmo che rimane reciproco come dimostra la tenace volontà di Luis Campos di averlo. L’arrivo del georgiano soddisferebbe il desiderio del ds e di Luis Enrique di avere una competizione sempre più alta nel settore offensivo; nonostante la sua giovane età, Kvara ha già esperienza ad alti livelli. Il numero 77 del Napoli aderisce alla filosofia del tecnico spagnolo, che vede in lui un calciatore capace di portargli grande creatività e tecnica sulla fascia sinistra, aggiunte alla qualità del dribbling. Una versatilità apprezzata. La presenza del georgiano offrirebbe a Luis Enrique un’ulteriore opzione di scelta in attacco, l’ala del Napoli è oggi il piano A del Psg.

