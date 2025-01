Insigne torna ad allenarsi con il Toronto, l’addio non è più imminente (The Athletic)

Nonostante le ultime voci di mercato che vedevano il ritorno dell’ex Napoli in Europa, il general manager Hernandez ha confermato la sua permanenza.

Nonostante le ultime indiscrezioni che vedevano Lorenzo Insigne lontano dal Toronto e pronto a ricominciare una nuova esperienza europea, The Athletic conferma che l’ex capitano del Napoli tornerà ad allenarsi con il club canadese in vista della prossima stagione di Mls.

Insigne torna ad allenarsi con il Toronto, l’addio non è più imminente

Sembrava ormai imminente l’addio dell’ala, ma The Athletic scrive:

Lorenzo Insigne tornerà ad allenarsi con il Toronto. Alla presentazione del nuovo allenatore Robin Fraser, il general manager Jason Hernandez ha confermato che la squadra si sta preparando per la prossima stagione con il secondo giocatore più pagato della Mls.

Lorenzo Insigne ha parlato a Repubblica della Nazionale italiana che questa sera affronterà il Belgio in Nations League.

L’Italia campione d’Europa è stato un lampo nel buio: perché?

«I due Mondiali saltati sono una ferita, anche nella mia carriera. Sono grato a Prandelli di avermi portato in Brasile, ma ero un ragazzino. Con Ventura e Mancini fallimmo, ma soprattutto con quest’ultimo mi ha fatto male. Una spiegazione non riuscimmo a darcela».

Che succede secondo lei al calcio italiano?

«Sento parlare di crisi dei talenti e magari qualcosa di vero c’è. Ma la storia dice altro: i campioni in Italia sono sempre nati, bisogna solo aiutarli di più a emergere come accade all’estero. I club devono investirci, gli allenatori dar loro fiducia, pure per la Nazionale. Spalletti sta aprendo ai giovani le porte e i risultati si iniziano a vedere».

