Il talento di De Zerbi è anche nel suo staff tecnico: «Loro sono migliori di me» (L’Equipe)

Ha portato a Marsiglia i fedelissimi: Rossi, ex ds del Sassuolo, gli dà consigli di mercato; i preparatori atletici sono con De Zerbi dai tempi di Foggia.

Il tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi, oltre alle sue doti d’allenatore, può contare su uno staff solido che trascina con sé sin dai suoi esordi. Inoltre, ha elogiato tutti coloro che lavorano a stretto contatto con lui, rendendoli protagonisti dei successi raggiunti con i suoi club.

Il talento di De Zerbi è anche nel suo staff: «Loro sono migliori di me»

L’Equipe racconta:

De Zerbi è sempre un protagonista delle sessioni di allenamento. Ma l’italiano non è l’unico la cui voce scandisce il ritmo della vita quotidiana del Marsiglia. «Il mio staff è migliore di me, perché voglio circondarmi dei migliori professionisti. Siamo un tutt’uno, sempre insieme», ha dichiarato. In Inghilterra, vivevano molto vicini e spesso si incontravano a casa dell’allenatore.

Tra di loro c’è Giovanni Rossi, col tecnico sin dai tempi di Sassuolo:

Presenza discreta a bordo campo, Rossi non fa parte dello staff tecnico in senso stretto, lui che è ufficialmente un “advisor”, ma è arrivato con De Zerbi. Longoria, che lo voleva, immaginava che sarebbe stato per il tecnico una presenza quotidiana e saggia nei consigli. Al Sassuolo era stato direttore sportivo. Non ha lo stesso potere a Marsiglia, ma scambia opinioni con De Zerbi sui trasferimenti. Per la preparazione atletica, l’allenatore si affida ai fedelissimi sin dai tempi del Foggia Vincenzo Teresa, Marco Marcattili e poi c’è Agostino Tibaudi, che lo segue dal Sassuolo.

Lo staff non si limita solo a loro, ma hanno importanza anche dei collaboratori che ha incontrato a Marsiglia. Alexandre Salvat, che aiuta nella preparazione dei portieri, è nel club francese dal 2006; catalano, ha lavorato per vent’anni nella Masia del Barcellona.

