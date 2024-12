De Zerbi sorprende l’Équipe: “Ha abbandonato le sue convinzioni e ha imparato a reinventarsi”

Tre vittorie con il 3-4-3 e la stessa formazione. È descritto come un sostenitore del 4-2-3-1 ma a Marsiglia ha imparato a cambiare senza rinnegare sé stesso

L’Équipe è sorpreso dall’evoluzione di Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia. “L’italiano è descritto come un fervente sostenitore del 4-2-3-1“. Così ha giocato al Brighton e allo Shakhtar Donetsk. Ma “per quanto prestigioso sia il suo curriculum, per quanto sia attaccato ai suoi principi“, De Zerbi ha trovato l’equilibrio a Marsiglia cambiando modulo e convinzioni.

De Zerbi ha imparato a cambiare senza rinnegare sé stesso

“Per la terza volta consecutiva, dopo le vittorie a Lens e contro il Monaco, il Marsiglia ha giocato a Saint-Étienne con il 3-4-3, con un solo cambio nella squadra titolare. Tre volte la stessa formazione, tre volte lo stesso sistema, tre partite riuscite e tre vittorie consecutive“, scrive l’Équipe.

Secondo il quotidiano, “è ancora troppo presto nel calcio per assicurarsi che questa volta sia fatta, ma sembra che il tecnico italiano abbia finalmente trovato il suo equilibrio e la sua formula. Dopo (solo) quattro mesi di brainstorming e notti insonni“.

“La cosa più sorprendente è che De Zerbi – scrive il quotidiano francese – ha abbandonato così facilmente le sue preferenze e convinzioni per andare altrove; dove nessuno si aspettava. L’italiano è descritto come un fervente sostenitore del 4-2-3-1, ed è in questo sistema che Brighton e Shakhtar Donetsk, i suoi ultimi due club, hanno giocato la stragrande maggioranza delle partite. A Marsiglia, attraverso il pensiero, sembra che abbia imparato anche a reinventarsi e a cambiare. Senza rinnegare sé stesso“.

