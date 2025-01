Il razzismo torna a infestare la Serie B: Reggiana-Bari sospesa per 7′ per gli ululati contro Dorval

Da Repubblica. In Reggiana-Bari «anche cori sessisti contro l’assistente». E in Brescia-Samp Akinsanmiro si è sfogato mimando un gorilla di fronte la curva

La Serie B infestata dal razzismo e dal sessismo. Ieri due i casi sul campo della Reggiana e sul campo del Brescia. “Vittime il barese Dorval e il doriano Akinsanmiro”. A ricostruire quanto successo è Repubblica.

Razzismo in Serie B, vittime Dorval e Akinsanmiro

Scrive il quotidiani:

Reggiana-Bari stata sospesa per 7′, sul finire del primo tempo, per gli insulti razzisti al barese Mehdi Dorval, francese di madre algerina e padre di Reunion, che si è poi sfogato sui social: «Purtroppo esistono ancora delle persone stupide. Questo sport troppo bello per essere rovinato da queste persone. Vergognatevi». La partita, finita 0-0, stata burrascosa specie nei primi 45, tra gol annullati ed espulsioni, e il clima in campo e fuori si è surriscaldato finché l’arbitro Prontera ha sospeso la gara per gli ululati contro Dorval, seguendo alla lettera le indicazioni ribadite di recente dal designatore Rocchi. A Reggio dagli spalti piovuto di tutto, pare anche una scarpa: «Cera tanta confusione», ha testimoniato Longo, allenatore del Bari. «A un certo punto è sembrato di sentire anche cori sessisti contro l’assistente», ovvero la guardalinee Francesca Di Monte.

Come al solito, “per il vicepresidente della Reggiana, Cattani, «Reggio non una città razzista». Secondo lui c’è stato solamente «qualche insulto all’arbitro. E ce l’avevano soprattutto con un giocatore che doveva essere ammonito per simulazione»”.

A Brescia forse l’episodio è aggravato anche dalla reazione del doriano “Ebenezer Akinsanmiro. Il nigeriano di vent’anni s’è sfogato dopo il gol del compagno Coda andando a mimare un gorilla di fronte la curva del Brescia, dalla quale gli erano piovuti addosso dei buu poco prima”.

🚨 Racisme en Serie B : Akinsanmiro (prêté par l’Inter à la Samp) reçoit des insultes racistes des tifosi de Brescia et répond en les confrontant et mimant un gorille. ✊🏿 (🎥 @SampdoAriano) pic.twitter.com/Jj5NaTDfA5 — Actualité – Serie A (@ActualiteSerieA) January 13, 2025

In questo caso l’arbitro ha dovuto ammonire il giocatore doriano “ma il ragazzo aveva i nervi oramai talmente a fior di

pelle che un paio di minuti più tardi ha fatto un fallo duro sul bresciano Dickmann. Stavolta Massa lo ha graziato (il giallo ci stava) ma l’allenatore Semplici ha saggiamente deciso di sostituirlo: al suo posto entrato Vieira, Akinsanmiro uscito applaudendo ironicamente il pubblico ma in quei minuti ha dominato il caos”.

