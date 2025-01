Il pezzotto va più forte che mai, e la colpa è solo del calcio che tratta la gente come mucche da mungere (So Foot)

“In Francia lo streaming illegale ha superato di gran lunga la trasmissione legale. La soluzione? Offrissero un servizio di qualità a un prezzo ragionevole”

Lo streaming illegale, altrimenti detto “pezzottò” in Francia, “continua a funzionare bene, se non meglio che mai”. Un po’ ovunque, ma in Francia di più: lì “ha ampiamente soppiantato l’emittente del campionato francese in Francia”, scrive So Foot.

Per dire: se Dazn raggiungere un limite massimo di 500.000 abbonati, più di 800.000 si affiderebbero all’Iptv. “Un fenomeno di proporzioni senza precedenti”, ha detto Benjamin Morel, direttore generale della Lfp Médias, a Le Monde: secondo uno studio Ipsos, il 37% dei potenziali telespettatori del campionato francese opterebbe ormai per canali di trasmissione illegali, una cifra addirittura in salita.

La rivista francese scrive tondo tondo che “dietro le dimensioni folli assunte dalla pirateria del prodotto commerciale della Lega, quest’ultima non può più nascondersi: con le sue scelte disastrose, è la principale responsabile di questa situazione”.

Ovviamente è un argomento sempre caldissimo anche in Italia. Hai voglia a fare le maxi-operazioni con l’Interpol, “niente sembra poter impedire agli streamer di trasmettere in streaming. “Le emittenti possono sollecitare i servizi pubblici a dotarsi di nuove armi per combattere questa piaga, con il blocco dei siti illegali in tempo reale, l’unico modo per riportare sulla strada giusta i recalcitranti consumatori di calcio diventati pirati è altrove. Ad esempio, offrendo un servizio di qualità a un prezzo ragionevole. Promuovendo eccessivamente il suo prodotto alle spalle dei sostenitori , è riuscita solo a sabotare il suo giocattolo”.

In Francia “l’offerta per vedere la Ligue 1 è passata in circa dieci anni da un pacchetto completo, comprendente i migliori campionati europei e la Champions League a un prezzo interessante, a una formula orribile, troppo costosa, con un format scontato”.

“Un servizio deprezzato e un prezzo aumentato, per un prodotto che è appena migliorato. Il calcio francese è diventato una triste incarnazione del fenomeno della “reduflazione”. Gli sfoghi colpevoli dei dirigenti del calcio francese nei confronti del loro pubblico insoddisfatto non incoraggiano le persone ad abbandonare le pratiche illegali quando arriva il momento di guardare una partita. Se oggi l’aumento massiccio dello streaming illegale nel calcio sta sconvolgendo il suo equilibrio finanziario, è anche uno stimolo a farsi un esame di coscienza. Prendendo troppo i suoi seguaci per mucche da mungere, era inevitabile che accadesse”.

ilnapolista © riproduzione riservata