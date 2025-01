Il Liverpool pensava di aver già vinto la Premier? Contro lo United è stato presuntuoso (Telegraph)

Nella stagione 2019-20 ipotecarono il titolo contro i Red Devils, ieri pensavano di fare lo stesso, ma hanno pareggiato 2-2.

Il Liverpool ieri ha pareggiato 2-2 contro il Manchester United; tuttavia, il club è ancora capolista in Premier League, ma ha perso leggermente terreno con due punti in meno.

Liverpool presuntuoso contro lo United, pensavano di avere già la Premier in tasca

Il Telegraph scrive:

Nella stagione 2019-2020, Liverpool-United fu la partita che innescò la corsa trionfale di Jürgen Klopp fino alla vittoria della Premier, confermando ciò che il resto del Paese già sapeva. Forse ora volevano replicare. Il pareggio è stato visto come insoddisfacente e doloroso per i padroni di casa, perché erano tutti convinti di vincere contro lo United. La squadra di Amorim, invece, puntava a mettere in difficoltà gli avversari. Slot e il suo staff ancora non possono annusare la vittoria del titolo; la presunzione di vittoria è penetrata nell’atmosfera di Anfield, l’idea sbagliata di farcela ha influito sulla prestazione complessiva.

Il Liverpool è caduto nella trappola di voler vincere “troppo” per ciò che avrebbe portato il trionfo del match [sarebbero andati a +9 sulla seconda, ndr]. Slot ha riportato speranza al club, ma non sarà così semplice vincere la Premier come in molti avevano previsto. Il più grande avversario del Liverpool in questa stagione potrebbe essere proprio se stesso. La morale è che i vincitori del titolo devono scrivere la propria storia fino al capitolo finale, non presumere di seguire un copione prevedibile.

«Voglio davvero vincere la Premier League con i Reds – ha detto l’ex Roma -. È il mio ultimo anno al club, quindi voglio fare qualcosa di speciale per la città. Sono gli ultimi sei mesi. Non ci sono progressi lì. Siamo lontani da qualsiasi progresso. Quindi, dobbiamo solo aspettare e vedere».

