Sul Corriere della Sera: «Questo è un lavoro, non un hobby». Se ci sono discussioni, vanno risolte in spogliatoio. Basta sceneggiate pubbliche

Il decalogo di Conceiçao: la grinta conta più della tattica

Il Corriere della Sera pubblica il decalogo di Conceiçao che sta impazzando nelle chat dei milanisti che hanno trovato un allenatore vero.

Ecco il decalogo:

1) Ritiro pre-partita obbligatorio

Con Pioli e Fonseca, alla vigilia delle partite serali a San Siro, ognuno dormiva a casa e ci si presentava direttamente al mattino. Ora tutti a nanna a Milanello.

2) I ritardi non sono tollerati

Tolleranza zero, anche per pochi minuti.

3) Sulla bilancia ogni mattina

Pesatura obbligatoria: guai a chi sgarra.

4) Le regole sono uguali per tutti

Conceicao: «Per me uno vale l’altro».

5) Addio alle ciabatte a pranzo

Rispetto per compagni e staff, anche nella forma e nell’abbigliamento.

6) Allenamenti doppi

Mattina e sera: è già successo più volte. «C’è tanto da lavorare» dice Conceicao.

7) Testa solo al campo

«Questo è un lavoro, non un hobby».

8) I problemi si risolvono in spogliatoio

Se ci sono discussioni, vanno risolte in spogliatoio. Basta sceneggiate pubbliche.

9) La grinta conta più della tattica

L’ha svelato Pulisic: «Il mister ci ha detto che la grinta conta più della tattica».

10) Lo smartphone va messo via

Niente divieti, ma uso intelligente dello smartphone: meno si usa, meglio è.

