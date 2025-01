I Friedkin non si smentiscono: all’Everton esonerano Dyche tre ore prima della partita di Fa Cup

Questa sera giocano contro il Peterborough United nel terzo turno di Fa Cup. Moyes dovrebbe essere il sostituto, nel frattempo squadra affidata al capitano Coleman

Questa sera l’Everton gioca il terzo turno di Fa Cup contro il Peterborough United, calcio d’inizio alle 19:45. Alle 16:25 però, improvvisamente, i Toffees si ritrovano senza allenatore, esonerato. Lo strabiliante colpo di magia è opera dei Friedkin (e di chi sennò?!) che hanno deciso di sollevare dal proprio incarico Sean Dyche a tre ore dalla partita. I dettagli dell’incomprensibile vicenda vengono chiariti dal Daily Mail.

I Friedkin esonerano l’allenatore dell’Everton a tre ore dalla partita

Scrive il Daily Mail:

“I Toffees sono impegnati in un’altra lotta per la retrocessione, ma il momento dell’esonero di Dyche fa storcere il naso, visto che è così vicino al calcio d’inizio. L’Everton giocherà alle 19:45 e la notizia è stata diffusa alle 16:25. La leggenda del club Leighton Baines e l’attuale capitano Seamus Coleman guideranno la prima squadra (per il momento)“.

In una breve dichiarazione, la squadra del Merseyside ha scritto:

“L’Everton Football Club può confermare che Sean Dyche è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra maschile senior con effetto immediato. Anche Ian Woan, Steve Stone, Mark Howard e Billy Mercer hanno lasciato il Club. È in corso la procedura di nomina del nuovo responsabile e a tempo debito forniremo aggiornamenti“.

I nuovi proprietari del club, il Friedkin Group, inizieranno ora la caccia al successore di Dyche. L’indiziato numero uno sembra essere l’ex allenatore David Moyes. Dyche lascia il club a un punto dalla zona retrocessione a metà stagione, finora la squadra ha raccolto 17 punti in 19 partite, vincendone solo tre.

