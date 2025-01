Garnacho, lo United ha rifiutato 50 milioni (bonus inclusi) del Napoli (Romano)

Conte insiste per avere l’esterno argentino. Intanto, i Red Devils aspettano la contromossa del Chelsea.

Il Napoli continua a spingere per Alejandro Garnacho, ormai la trattativa è in fase avanzata e nelle prossime ore si saprà se l’ala argentina dello United approderà in Italia.

Il Napoli ha offerto allo United 50 milioni per Garnacho, bonus inclusi

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su X:

L’offerta iniziale del Napoli per Alejandro Garnacho è di 50 milioni di euro, bonus inclusi. Il Manchester United ne vuole di più. Antonio Conte continua a insistere dopo la telefonata col giocatore di venerdì. Il Chelsea ha contattato lo United, e ora deve decidere se presentare un’offerta ufficiale o meno.

🚨🇦🇷 Napoli’s opening bid for Alejandro Garnacho worth €50m package add-ons included; Man United want more. Antonio Conte keeps pushing after the call with Garnacho on Friday. ❗️ Chelsea made contact with United and player side, now deciding internally whether to bid or not. pic.twitter.com/3kMMhAZM5N — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2025

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, sottolinea il valore di Garnacho anche fuori dal campo.

Cinquanta più bonus contro sessanta. La distanza resta, ma il primo incontro con il Manchester United per Alejandro Garnacho, l’uomo che Conte ha scelto per sostituire Kvara, s’è concluso con un’apertura: il Napoli non è poi così lontano dall’esterno della Seleccion che in un attimo ha rinfrescato la memoria dei romantici con i ricordi di un Pocho di nome Lavezzi. Suggestioni. Non è soltanto suggestiva, ma concreta, l’idea di arrivare in fondo, fino alla chiusura della seconda trattativa in cinque mesi con lo United. Estenuante, complessa, articolata, ricca come il talento di Garna. L’idolo dei ragazzi e il fenomeno dei social, una piccola impresa di auto marketing con 12 milioni di follower virtuali. È reale, invece, il lavoro che il ds Manna sta compiendo da settimane: prima sott’acqua, poi in superficie. Con l’incontro andato in scena ieri a pranzo, in un ristorante di Milano, con Matt Hargreaves.

