Il lavoro di Manna comincia a dare i suoi frutti, l’obiettivo è più vicino. Minima la distanza tra Napoli e Manchester United

Garnacho è l’idolo dei ragazzini, una piccola impresa di auto marketing con 12 milioni di follower

Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, sottolinea il valore di Garnacho anche fuori dal campo.

Cinquanta più bonus contro sessanta. La distanza resta, ma il primo incontro con il Manchester United per Alejandro Garnacho, l’uomo che Conte ha scelto per sostituire Kvara, s’è concluso con un’apertura: il Napoli non è poi così lontano dall’esterno della Seleccion che in un attimo ha rinfrescato la memoria dei romantici con i ricordi di un Pocho di nome Lavezzi. Suggestioni. Non è soltanto suggestiva, ma concreta, l’idea di arrivare in fondo, fino alla chiusura della seconda trattativa in cinque mesi con lo United. Estenuante, complessa, articolata, ricca come il talento di Garna. L’idolo dei ragazzi e il fenomeno dei social, una piccola impresa di auto marketing con 12 milioni di follower virtuali. È reale, invece, il lavoro che il ds Manna sta compiendo da settimane: prima sott’acqua, poi in superficie. Con l’incontro andato in scena ieri a pranzo, in un ristorante di Milano, con Matt Hargreaves.

Napoli, distanza di 10 milioni con lo United per Garnacho (Sky)

Gli ultimi aggiornamenti dall’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio per l’affare Garnacho al Napoli:

Incontro doveva esserci. E incontro è stato. La trattativa tra il Napoli e il Manchester United per Garnacho entra definitivamente nel vivo.

I due club si sono incontrati oggi, martedì 21 gennaio, alle ore 12:00 per il talento argentino, classe 2004. I Red Devils hanno abbassato le pretese: sono scesi dai 75 milioni iniziali a circa 65 (che siano anche 55+10 di bonus o 60+5).

Nonostante il Napoli, ad ora, sia fermo intorno ai 50-55 milioni di euro la distanza tra le parti si è assottigliata. La sensazione è che l’operazione possa chiudersi qualora il club azzurro raggiungerà i 60 milioni.

Chiaramente, per questo investimento, serve il via libera del presidente De Laurentiis: l’incontro odierno, però, ha permesso al Napoli di avvicinarsi a Garnacho.

Il Manchester United, infatti, si è presentato con la predisposizione di venire incontro alle richieste del club italiano. Come detto, però, attualmente non si scende sotto i 65 milioni di euro.

