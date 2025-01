Il portiere della Juventus: «quando vai sopra, ti fai recuperare, ed è successo già diverse volte. Non credo che sia solo un aspetto mentale»

Di Gregorio tratta Thiago Motta come se fosse Allegri: «Ci abbassiamo troppo, diventiamo attendisti»

Il Corriere di Torino riporta le dichiarazioni del portiere della Juventus Di Gregorio dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli. Ennesima rimonta subita dalla squadra di Motta (è la diciassettesima volta che si fa recuperare da una situazione di vantaggio, ieri ha addirittura perso: prima sconfitta in campionato per la formazione che ha il primato di pareggi).

Ecco le dichiarazioni di Di Gregorio riportate dal Corriere Torino :

Non è bastata una parata da Superman per salvare il risultato della Juve, allora, appena finita, Michele Di Gregorio offre almeno il conforto all’anima: «Paura questo gruppo non ce l’ha, piuttosto dentro lo spogliatoio c’era rabbia», dice il portiere bianconero. Resta l’ennesimo autodafé, per un’eresia ormai arrivata a 15 punti persi da situazioni di vantaggio. Perché davanti, Madama c’era andata pure ieri: «Sicuramente dispiace — continua Di Gregorio — perché quando vai sopra, ti fai recuperare, ed è successo già diverse volte. C’è da analizzare la situazione, c’è da capire bene il perché».

Già, perché? «È difficile dare una spiegazione, ma non credo che sia solo un aspetto mentale: forse ci abbassiamo un po’ troppo, diventando troppo attendisti». E ancora: «Ci sarà da rivedere la partita, come facciamo sempre, cercando di migliorare e di cambiare questo aspetto, di quando andiamo in vantaggio».

