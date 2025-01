Il Napoli si è spinto a 35 milioni bonus compresi. Non dimentichiamo che Santon era considerato un predestinato e poi di lui si sono perse le tracce

Commisso ha scambiato Comuzzo per Baresi. Secondo Di Marzio, “vuole vedere scritto 40 milioni”

Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, è incorso l’ “incontro tra l’agente di Comuzzo e la Fiorentina per decidere se accettare l’offerta del Napoli che si è avvicinato ai 35 milioni chiesti. Poi si aspetta l’ok di Commisso“.

Tuttavia, sempre secondo l’esperto di calciomercato, Commisso ha fatto sapere di volere 40 milioni per il difensore centrale che ha 19 anni e sta giocando la sua prima stagione in Serie A. Di fatto, il presidente della Fiorentina ha alzato il prezzo. Ora resta da vedere se il Napoli sarà disposto ad accontentare la nuova richiesta.

Di seguito quanto si legge sul sito di Di Marzio:

“Continuano i discorsi di mercato riguardanti Pietro Comuzzo. Il difenore centrale della Fiorentina è un obiettivo del Napoli. Gli azzurri hanno presentato un’offerta che accontenta la viola da 35 milioni bonus inclusi. Ora si aspetta la decisione del club di Rocco Commisso. Nel frattempo è in corso un incontro tra l’agente di Comuzzo e la Fiorentina per discutere della situazione e valutare l’offerta arrivata dal Napoli“.

Giornata di trattative intense per il Napoli che concentra le proprie forze su Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina. Nella giornata di oggi sono stati fatti concreti passi avanti. A scriverlo è il giornalista di Dazn Orazio Accomando. Che aggiunge anche novità sulla formula del trasferimento. Orazio Accomando su X scrive:

“Napoli, altri passi avanti per Comuzzo con la Fiorentina. Prestito con obbligo e non acquisto definitivo subito per poter investire il budget su Garnacho con cui i contatti sono frequenti”.

