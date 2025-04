Milan, Paratici ha contattato De Zerbi che ha rifiutato la panchina. Ora ci prova con Conte (Libero)

L’ex ds di Juve e Tottenham gradirebbe lavorare di nuovo col tecnico del Napoli per dimostrare che a Londra si erano sbagliati.

Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo del Milan. Anche se non può tecnicamente lavorare fino al 20 luglio per la squalifica per plusvalenze fittizie quando era alla Juventus, sta agendo dietro le quinte per iniziare a studiare il progetto rossonero.

Tra le priorità da affrontare c’è la scelta del nuovo allenatore che sostituirà Sergio Conceiçao dalla prossima stagione.

Paratici ha contattato De Zerbi, che ha rifiutato la panchina del Milan

Secondo quanto riportato da Libero con Claudio Savelli:

Dicono che Paratici abbia già contattato De Zerbi e, una volta ricevuto un rifiuto, abbia fatto sapere a Conte che gradirebbe lavorare di nuovo con lui per dimostrare che a Londra hanno sbagliato gli altri, mica loro.

Conte ha costruito molti dei suoi successi con la difesa a tre, ma a Napoli sta disputando una grande stagione con la linea a quattro dietro. Traduzione: è bravissimo a tirare fuori il meglio dal materiale che gli viene messo a disposizione. Al Milan potrebbe scegliere entrambe le strade e, indipendentemente dall’assetto tattico, un uomo fondamentale sarebbe Pavlovic, centrale che gli piace molto per l’intensità e la forza che mette in campo. Dell’attuale rosa rossonera, al Chelsea ha già lavorato con LoftusCheek, Tomori e Abraham, ma tutti e tre nei Blues hanno recitato un ruolo marginale. Al Tottenham ha avuto Emerson Royal che ha fatto giocare spesso. Pulisic e Leao ai lati della prima punta (3-4-3), o subito alle spalle (3-4-2-1), potrebbero diventare quello che erano Politano e Kvaratskehlia nel Napoli di inizio stagione, prima dell’addio del georgiano. In mezzo nessun dubbio su Fofana e Reijnders, anche se Antonio avrebbe certamente bisogno di rinforzi. Soprattutto di un elemento con chili e centimetri alla… Mc Tominay.

ilnapolista © riproduzione riservata