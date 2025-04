Stellini portafortuna: ha sempre vinto quando ha sostituito Conte, sia in Serie A che in Premier (CorSport)

Con l’Inter ha fatto quattro vittorie su quattro nell’anno dello scudetto, in Premier tre vittorie consecutive. Sarà in panchina per il match contro il Bologna data la squalifica di Conte.

Cristian Stellini sostituirà Antonio Conte in panchina nel match tra Napoli e Bologna, dopo la squalifica rimediata dal tecnico durante la partita col Milan.

Stellini ha sempre vinto quando ha sostituito Conte

Scrive Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport:

Il vice di Conte ha una statistica molto favorevole nel taschino della sua giacca: in campionato, tra Serie A e Premier, ha sempre vinto quando ha sostituito il boss. Stellini è entrato nello staff tecnico di Conte nella stagione 2010-2011 a Siena. Il loro primo incontro a Bari, 2008-2009: Stellini recitava da difensore di Conte, vinsero il campionato firmando la promozione in Serie A dopo otto anni. Poi si ritira, dopo un’altra stagione da calciatore, e dopo aver coronato il sogno del primo gol in A in concomitanza dell’ultima partita a 36 anni d’età. E comincia la trafila insieme a Conte: collaboratore tecnico al Siena e alla Juve, una pausa, il ritorno da vice all’Inter e al Tottenham.

Con i nerazzurri lo sostituisce quattro volte in Serie A per squalifica e sono quattro vittorie nell’anno dello scudetto con Lukaku; in Premier, invece, tre volte durante i postumi di un intervento chirurgico subito da Conte ed è un altro filotto nel 2023. Nelle coppe: vittoria in Champions contro il Marsiglia (2022) e unica sconfitta contro lo Sheffield United in Fa Cup (2023). Per la cronaca, dopo l’addio di Conte fu allenatore ad interim degli Spurs per quattro partite e un mese. Dal 26 marzo al 24 aprile 2023.

A Radio Crc:

«15 anni con Conte? Si sta molto bene insieme a lui, ma mai comodi. Bisogna sempre farsi trovare pronti, lavorare sodo ed avere grande rispetto di tutti. Quest’ultimo è l’aspetto più importante che tendo a guardare».

ilnapolista © riproduzione riservata