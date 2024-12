Torino-Napoli, formazione ufficiale: Conte conferma gli ultra-titolarissimi

La formazione è una filastrocca: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia

Torino-Napoli, formazioni: Conte conferma gli ultra-titolarissimi

Nessuna novità nella formazione del Napoli a Torino:

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.

Gli undici per sfidare il Napoli ⚔️ pic.twitter.com/AzCDPJKuul — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) December 1, 2024

Formazione, ovviamente confermato Kvaratskhelia

Kvaratskhelia, è tutto fermo: il Napoli vuole la clausola di 120 milioni (Repubblica)

Scrive Repubblica con Pasquale Tina:

Kvara sperava di voltare pagina subito con la Roma, ma nella ripresa è apparso un po’ stanco tanto che Conte ha dato spazio a Neres, apparso in netta crescita e molto vicino al gol del 2-0. Kvaratskhelia adesso punta al Torino per contribuire alla vittoria e restare in vetta alla classifica. Il presente è rigorosamente azzurro, l’obiettivo ambizioso è quello di provare a vincere di nuovo lo scudetto, il futuro – invece – è tutto da decifrare. L’accordo per il rinnovo del contratto non è stato trovato: resta la distanza tra le parti, soprattutto sull’entità della clausola rescissoria. L’entourage di Kvara la vuole attorno agli 80 milioni di euro, il Napoli sopra i 100 milioni (120 milioni) e quindi la situazione è in stand-by.

Kvaratskhelia e la clausola

Al momento non è in calendario un nuovo incontro con Mamuka Jugeli, procuratore del 23enne di Tbilisi, e la dirigenza azzurra dopo l’ultimo summit, datato fine ottobre, con il direttore sportivo Manna. La questione può sbloccarsi in qualsiasi momento, ma senza colpi di scena – che non vanno mai esclusi – le parti potrebbero ritrovarsi al termine della stagione per concordare la decisione definitiva. Senza rinnovo, la partenza di Kvaratskhelia è un’ipotesi da considerare: oltre al Barcellona, si è iscritto alla lista dei pretendenti pure il Manchester United, alla ricerca di un esterno offensivo di livello.

ilnapolista © riproduzione riservata