Rafa Marin può andare via subito, lo vuole il Como (Gazzetta)

Il Como cerca giovani di prospettiva o veterani in cerca di rilancio. Rafa Marin appartiene alla prima categoria, come Nico Paz. Entrambi cresciuti nel Real Madrid.

Scrive la Gazzetta dello Sport che i giorni di Rafa Marin a Napoli potrebbero essere contati. Il difensore spagnolo è richiesto dal Como. Conte non lo ha mai utilizzato in campionato e non pensa minimamente a lui per sostituire Buongiorno che si è rotto due vertebre. Di fatto Rafa Marin a Napoli non ha alcuna chance di giocare anche perché la Coppa Italia è bella che andata.

Rafa Marin come Nico Paz

Scrive la Gazzetta:

Idea Rafa Marin, il Como ci prova. Lo spagnolo è la lingua “ufficiale” della squadra. Quella del suo tecnico e di numerosi giocatori arrivati in estate su sua richiesta, elementi che ha conosciuto personalmente o che sa essere cresciuti in un background “familiare”. Due tipologie preferite: giovani di prospettiva o veterani in cerca di rilancio. Rafa Marin appartiene alla prima categoria, così come Nico Paz. E non è un nome a caso perché i due sono cresciuti nel Real Madrid. E ci hanno giocato insieme, precisamente nella seconda squadra, il Real Madrid Castilla.

Il Napoli intanto registra l’interesse, poi comincerà a muoversi sul mercato in entrata. Soprattutto dopo l’infortunio di Buongiorno Conte non ha difensori centrali e prima di pensare a liberarsi di Marin dovrebbe prendere come minimo uno. Profili già pronti come predilige il tecnico leccese. Che ancora non ha concesso nemmeno un minuto a Marin in campionato, mentre lo spagnolo ha giocato interamente le ultime due di Coppa Italia, 5-0 nel 2° turno al Palermo e sconfitta in casa contro la Lazio negli ottavi.

Le pagellacce di Rafa Marin dopo Lazio-Napoli di Coppa Italia

Il Napoli ha perso in Coppa Italia contro la Lazio 3-1 all’Olimpico. I due difensori centrali chiamati in causa, Juan Jesus e Rafa Marin, non sono stati all’altezza della prestazione; sui quotidiani sportivi fioccano infatti insufficienze per entrambi.

La Gazzetta dello Sport dà ad entrambi voto 4,5.

Juan Jesus: Capitano per una sera, ma è una di quelle complicate. Prova a mettere l’esperienza, ma soffre il passo a marce alte delle punte laziali. Rafa Marin: Non c’è intesa con Juan Jesus e Zerbin. Si fa bruciare da Noslin nell’azione del rigore, balla spesso.

Anche il Corriere dello Sport li classifica con stesso voto della Gazzetta.

Del brasiliano scrive: Contro Pedro, che viaggia a velocità doppia di gambe e pensiero, frana a ripetizione: infilato alle spalle sul rigore e sul tacco del bis. Mentre sull’ex Alaves: Da un’uscita sbagliata su Noslin, il suo uomo che smarrisce troppo spesso, nasce l’azione del rigore. Al 26esimo è già ammonito. Macchinoso, insicuro.

Tuttosport, invece, alza il voto a 5 per i centrali del Napoli.

Per Rafa Marin scrive: Se in campionato non ha mai trovato spazio un motivo c’è. Mentre Juan Jesus: Anche lui imbambolato dalla qualità della Lazio.

