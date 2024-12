Polemiche per la caduta di Sarrazin, Nils Allegre: un anno dall’organizzazione dei Giochi Olimpici, fare una pista del genere»

Molti gli atleti che si sono schierati contro la preparazione della pista, tra questi il discesista francese Nils Allegre che, che al termine della prova, ha lanciato l’allarme ai microfoni di Eurosport France:

«La mia opinione è chiara dopo quanto accaduto: qui non sanno come preparare una pista. Sono 40 anni che preparano le piste ma non sanno fare altro che cose pericolose e non è per nulla rispettoso degli atleti. Non so cosa stiano cercando di dimostrare. A un anno dall’organizzazione dei Giochi Olimpici, fare una pista del genere… Non meritano di averli».