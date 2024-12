Parma-Lazio, Open Var: «Il fallo di Rovella nell’azione che porta al gol è evidente. Meglio fischiarlo in campo»

A Dazn l’ex arbitro Tonolini boccia Zufferli: «Il Var è stato determinante». Anche sul rigore il Var consiglia a Zufferli l’on field review: «È Zaccagni a calciare»

Ieri sera a Open Var, il contenitore di Dazn nel quale vengono analizzati i principali casi controversi gestiti dagli arbitri di campo e Var, sotto esame la prova di Zufferli in Parma-Lazio. La Lazio molto critica con la direzione di gara che ha annullato il gol di Rovella e ha prima concesso e poi tolto un rigore a Zaccagni.

Su quest’ultimo, il Var comunica a Zufferli in campo: «Non c’è contatto». Viene chiamato comunque a rivedere l’azione e davanti allo schermo Zufferli cambia la sua decisione iniziale. A Open Var Mauro Tonolini, ex arbitro e membro del Can. (Commissione Arbitri Nazionale), si è espresso così sulla vicenda:

«Il Var interviene e rileva correttamente. Il contatto non sembra esserci, e se c’è lo crea Zaccagni».

Il Var sul rigore concesso da Zufferli in Parma-Lazio: «Non c’è contatto»

In campo infatti la conversazione tra arbitro e Var è la seguente:

VAR – «Per me non è punibile anche perché non c’è proprio…casomai è Zaccagni che…(cerca il contatto ndr). Sì, io direi di mandargli questa perché non c’è proprio nulla. Un attimo Luca che ti faccio rivedere l’episodio ma controllo un attimo l’APP».

Una volta controllato l’APP la sala Var continua: «Luca, ti consiglio un’On Field Review per rivalutare l’episodio in area di rigore. Ti faccio vedere l’immagine, vedi che il 16 è davanti, è Zaccagni a calciare e non c’è contatto».

Zufferli, dopo che ha rivisto l’episodio: «Quindi è Zaccagni che calcia, perfetto».

Il gol annullato a Rovella per un fallo precedente

Lo stesso Mauro Tonolini negli studi di Dazn bacchetta la gestione di Zufferli sul gol annullato a Rovella:

«Il fallo di Rovella nell’azione che porta al gol di Rovella stesso è evidente. Bisogna dire che lo si poteva fischiare già in campo. Il Var è stato determinante».

Il Var Daniele Paterna dopo il gol infatti richiama l’arbitro: «Questo l’ho controllato è fallo chiaro. Qui non la tocca nessuno del Parma, tiro e gol. Luca (Zufferli, ndr), ti consiglio un on field review per un possibile fallo in APP. Ti faccio vedere prima il fallo, poi te la faccio vedere fino alla conclusione, non te ne andare».

Mentre Zufferli guarda le immagini al monitor, Paterna chiede: «Hai bisogno di altro o ti va bene?». «Sì, perfetto, perfetto, grazie», chiosa il direttore di gara.

