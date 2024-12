Osimhen è già a 12 gol e 5 assist col Galatasaray: «Mi hanno aiutato tutti ad adattarmi facilmente»

Oggi l’ex Napoli ha siglato una doppietta. Il club è al primo posto a +8 sul Fenerbahçe di Mourinho.

Con la doppietta di oggi contro il Kayserispor, Victor Osimhen è a quota 12 gol (e 5 assist) in 15 partite disputate col Galatasaray.

Numeri impressionanti per l’ex attaccante del Napoli, che sta trascinando il club turco verso la vittoria del campionato; ora sono primi in classifica, a +8 sul Fenerbahçe.

Uno dei due gol è arrivato su rigore, mentre l’altro con uno splendido cucchiaio dalla sinistra del portiere.

Il grande impatto di Osimhen al Galatasaray: «Mi hanno aiutato tutti ad adattarmi facilmente»

Nel post-partita, l’ex Napoli ha dichiarato:

«Mi sono adattato molto facilmente a un grande club come il Galatasaray. Mi hanno aiutato molto. Stiamo procedendo da imbattuti in campionato e in Europa. Andremo avanti passo dopo passo. Abbiamo degli obiettivi importanti da raggiungere».

Rmc Sport scrive:

Il Psg si muove in vista del mercato invernale e torna in discussione il dossier Victor Osimhen. Non è un segreto che il 25enne attaccante nigeriano abbia sostenitori interni e conosca Luis Campos da molto tempo. Parigi aveva si era già mosso l’estate scorsa senza riuscirci. Il giocatore ora è al Galatasaray, in prestito dal Napoli, che non era riuscito a cederlo al prezzo fissato. Secondo le nostre informazioni, Victor Osimhen è stato contattato dai dirigenti del Psg. Conosce l’interesse del club e non ne è indifferente anche se si trova bene in Turchia dove è stato accolto particolarmente bene.

Ma la trattativa Osimhen-Psg resta complessa. Innanzitutto perché non è sicuro che Luis Enrique, già riluttante la scorsa estate, convaliderà l’arrivo dell’attaccante. Poi per la situazione contrattuale di Victor Osimhen. L’attaccante, che in questa stagione ha giocato dieci partite nel campionato turco e quattro in Europa League, appartiene ancora al Napoli, il che implicherebbe quindi una trattativa a tre con il Galatasaray.

