Olmo: per non perderlo, il Barcellona vuole ridurre l’ingaggio a Ter Stegen. Intanto ha fatto ricorso al tribunale

Scrive As. In tribunale i blaugrana sosterranno che il calciatore ha il diritto di lavorare. Ter Stegen è infortunato e i soldi potrebbero uscire da lì

Dani Olmo, unico acquisto del Barcellona nella sessione di mercato estiva, rischia di dover lasciare il club a gennaio se il club non avrà i requisiti finanziari per tesserarlo (qui la spiegazione di Athletic). Per evitare questo smacco (lo hanno acquistato per 60 milioni) il Barcellona ha fatto appello alla giustizia ordinaria.

L’ultima speranza del Barcellona per registrare Olmo è l’appello in Tribunale

Secondo quanto riportato da As (giornale madrileno):

C’è già una prima scadenza per conoscere il futuro di Dani Olmo. Il Barça e la Liga si ritroveranno presso il Tribunale Commerciale numero 10 di Barcellona lunedì 23 dicembre dopo la richiesta di tesseramento del giocatore, sia pure in via precauzionale, in un’operazione simile a quella attivata con Gavi nel 2023. I blaugrana sosterranno che il calciatore ha il diritto di lavorare, la stessa ragione che si rivelò efficace per Gavi. Se non ci sarà un accordo, il giudice si si pronuncerà venerdì 27 dicembre. Va ricordato che il Barça ha tempo fino al 31 dicembre per tesserare Olmo. Se la decisione del giudice fosse negativa per il Barça, il club potrebbe perdere il calciatore dal momento che lo spagnolo ha una clausola di esonero con la quale potrebbe sciogliere il suo contratto. Ma al Barcellona sono fiduciosi.

Il club potrebbe infatti ridurre l’ingaggio a Ter Stegen, fuori fino a fine stagione, e con i soldi risparmiati iscrivere Olmo, spiega As. Il presidente Laporta, al tradizionale pranzo di fine anno con i media, ha dichiarato che il Barça spera anche che l’accordo con Nike consentirà loro di avvicinarsi ai margini richiesti dalla Liga per registrare sia Olmo che Pau Victor. E ha continuato a lasciare aperto, anche se sarà difficile, un accordo per vendere la piattaforma Barça Vision.

ilnapolista © riproduzione riservata