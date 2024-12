È stato decisivo contro Udinese e Genoa. Ora Kvara è tornato (sia pure con la fasciatura al ginocchio) ma i posti sulle fasce sono solo due

Neres, sarà dura riportarlo in panchina. Con lui il Napoli ha segnato 5 reti in due partite (Corsport)

Neres si è guadagnato sul campo i galloni di titolare. Due prestazioni maiuscole e determinanti, prima a Udine e poi a Genova. A Udine ha provocato l’autogol dell’1-2, contro il Genoa ha prima servito il delizioso assist ad Anguissa per l’1-0 e poi ha conquistato la punizione da cui è nato il raddoppio di Rrahmani. Neres è un calciatore di altissimo livello, che mette in pratica il desiderio di Conte: rendere pericolosa l’azione offensiva del Napoli.

Ora Kvaratskhelia è tornato, anche se a Marassi ha giocato con una vistosa fasciatura al ginocchio, ma sarà dura escludere il brasiliano dalla formazione titolare che il 29 dicembre (ore 15) dovrà affrontare il Venezia.

Con Neres in campo, il Napoli è tornato a segnare

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

A volte sembra che anche Neres faccia un po’ storia a sé: certi cambi di marcia e certi colpi non sono soltanto delizie per gli appassionati, sono fonte di punti. L’uomo di San Paolo è stato decisivo a Genova come a Udine: un assist, un autogol e vari mal di testa procurati (agli avversari) in due serate, in mezzo a un campionario di giocate quantomeno incisive e spesso decisive. Sarà un caso – e non lo è – ma con lui titolare il Napoli ha segnato tre reti all’Udinese e due al Genoa dopo cinque partite concluse realizzandone al massimo una.

L’impressione netta, comunque, è che con Neres siano cresciuti il grado di pericolosità e la concretezza offensiva della squadra. E a dirla tutta, e senza volersi sostituire all’unico deputato a certe analisi e a certe scelte – Conte -, su due piedi non è molto facile scovare plausibili motivi per cui contro il Venezia non possa collezionare la terza di fila dall’inizio.

Kvaratskhelia dovrà battere la concorrenza per riprendersi la giacca da titolare nel tridente. È un triangolo, in questo momento: Neres, Kvara e Politano per due posti.

