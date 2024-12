Nadal: «Per trent’anni sono andato a letto la sera prima di giocare avendo paura di perdere»

La lettera a The Players Tribune: «A 12 anni Zio Toni mi disse “se vuoi pescare vai a pescare, ma perderai. Vuoi vincere? Devi fare prima quello che va fatto”»

Al piccolo Rafa Nadal piaceva pescare. “Un giorno, a 12 anni, sono uscito a pescare invece di allenarmi allenarmi. Il giorno dopo, ho perso una partita. Ricordo che stavo piangendo in macchina mentre tornavo a casa, e mio zio, che a quell’età aveva una grande influenza su di me e che è stato colui che mi ha fatto innamorare del tennis, ha detto: “va bene, è solo una partita di tennis. Non piangere ora, non ha senso. Se vuoi pescare, puoi pescare. Nessun problema. Ma perderai. Vuoi vincere? Se vuoi vincere, allora devi fare prima quello che devi fare”. Ecco, “se le persone mi vedono come un perfezionista, allora è per via di quella voce interiore che mi chiamava durante il viaggio in macchina verso casa. Quella voce non mi ha mai abbandonato. Un giorno, potrò stare al mare. Oggi e domani… devo allenarmi”.

Se vi chiedete come è nato il più grande agonista della storia del tennis, vi risponde lui. Con una lettera in prima persona per The Players Tribune.

Parla ovviamente del dolore, “uno dei più grandi insegnanti della vita. Mi sono fatto male quando avevo 17 anni e mi è stato detto che probabilmente non avrei mai più giocato a tennis a livello professionistico. Ho imparato che le cose possono finire in un istante”. “Ho trascorso molti giorni a casa a piangere, ma è stata una grande lezione di umiltà e sono stato fortunato ad avere un padre, la vera influenza che ho avuto nella mia vita, che è sempre stato molto positivo”.

“Per 30 anni, l’immagine che ho trasmesso al mondo non era sempre quella che sentivo dentro. Onestamente, sono sempre stato nervoso prima di ogni partita che ho giocato, non ti abbandona mai. Ogni sera prima di una partita, andavo a letto con la sensazione di poter perdere (e anche quando mi svegliavo la mattina!). Nel tennis, la differenza tra i giocatori è molto sottile, e tra i rivali ancora di più. Quando esci in campo, può succedere di tutto, quindi tutti i tuoi sensi devono essere svegli, vivi. Quella sensazione, il fuoco interiore e i nervi, l’adrenalina di uscire e vedere un campo pieno, è una sensazione molto difficile da descrivere”.

“Ho attraversato un momento molto difficile, mentalmente, qualche anno fa. Ero molto abituato al dolore fisico, ma c’erano momenti in campo quando avevo difficoltà a controllare il respiro e non riuscivo a giocare al massimo livello. Ora non ho problemi a dirlo. Dopotutto, siamo esseri umani, non supereroi. La persona che vedi al centro del campo con un trofeo è una persona. Esausta, sollevata, felice, grata, ma solo una persona. Fortunatamente, non sono arrivata al punto di non riuscire a controllare cose come l’ansia, ma ci sono momenti con ogni giocatore in cui è difficile controllare la propria mente e quando ciò accade è difficile avere il controllo totale del proprio gioco. Ci sono stati mesi in cui ho pensato di prendermi una pausa completa dal tennis per purificare la mia mente. Alla fine, ci ho lavorato ogni giorno per migliorare”.

“Quando ero bambino, mio ​​padre mi diceva sempre: inventare è difficile. Copiare è molto più facile. Non stava parlando di tennis. Riguardava la vita. Guardati intorno e nota le persone che ammiri. Come trattano le persone. Cosa ami di loro. Comportati come loro e probabilmente vivrai una vita felice. Ho portato con me questa lezione in ogni partita che ho giocato. Non ero spinto dall’odio per i miei rivali, ma da un profondo rispetto e ammirazione”.

