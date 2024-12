Mourinho potrebbe tornare in Premier al Wolverhampton

La fonte turca As Marca riporta che il Wolverhampton avrebbe fatto un’offerta di cinque milioni di sterline per riportare lo Special One in Inghilterra.

José Mourinho sta attualmente lavorando con il club turco Fenerbahçe, ma ha l’opportunità di tornare in Inghilterra. La fonte turca As Marca riporta di un reale interesse degli inglesi del Wolverhampton che attualmente sono penultimi in classifica, in una situazione piuttosto complicata che li vede reduci da tre sconfitte consecutive. La retrocessione in Championship sembra quasi inevitabile e per questo i tifosi nelle ultime giornate hanno invocato l’arrivo dello Special One che non ha mai nascosto la volontà di tornare in Inghilterra molto presto: lo spostamento immediato sembrerebbe difficile, ma dietro potrebbe esserci lo zampino di Jorge Mendes.

💥💥💥 ÖZEL – SON DAKİKA BOMBA: Wolverhampton kulübü, Jose Mourinho’yu transfer etmek için Fenerbahçe’ye £5M teklif yaptı. #wwfc 🐺 Premier Lig’de sondan ikinci sırada olan Wolves, bir an evvel Mourinho’yu takımın başına getirmek istiyor. #Wolves pic.twitter.com/QJ1Z1NHrMQ — As Marca (@asmarcatr) December 10, 2024

Secondo i turchi il Wolverhampton avrebbe fatto un’offerta di cinque milioni di sterline al club turco per riportare Mourinho in Inghilterra. Lo Special One che non ha mai nascosto la volontà di tornare in Inghilterra molto presto: lo spostamento immediato sembrerebbe difficile, ma dietro potrebbe esserci lo zampino di Jorge Mendes. Tuttavia, rapporti recenti hanno suggerito che la già precaria posizione di Mourinho al Fenerbahçe potrebbe indebolirsi ulteriormente se non riesce ad assicurarsi una vittoria contro l’Athletic Bilbao in Europa League.

