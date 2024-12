Milan, continua la contestazione dei tifosi: «Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa società»

Già ieri sera dopo lo 0-0 contro il Genoa i contro la proprietà “Noi non siamo americani”, “Cardinale devi vendere”, “Ci avete rotto il ca…”

La tifoseria del Milan continua con la contestazione. Già ieri sera è arrivata la contestazione alla proprietà. Ieri sera, prima all’interno di San Siro e poi fuori dallo stadio, dopo lo 0-0 contro il Genoa i tifosi hanno iniziato a cantare “Noi non siamo americani”, ma non solo. “Cardinale devi vendere”, “Ci avete rotto il ca…” e tanti altri cori che avevano un unico destinatario.

La contestazione continuerà anche stasera all’evento privato del Club per festeggiare i 125 anni di storia. Lo ha annunciato l’Associazione Italiana Milan Club, con un comunicato sul proprio sito, dando comunque indicazione a tutti i tifosi di mantenere un comportamento adeguato e pacifico:

“Stasera alle 18.30 in Via Ambrogio Bergognone da Fossano, 59 a Milano (fuori dall’ Armani Silos dove si terrà l’evento di Natale privato del Milan con squadra e calciatori) è previsto il ritrovo dei tifosi rossoneri. Un’occasione per rinnovare in maniera del tutto pacifica il nostro disappunto a squadra e società per gestione e risultati“.

Così fuori dal luogo dove società e squadra festeggiano i 120 anni del Milan è apparso anche lo striscione: «Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa società».

I tifosi quindi chiamano in causa anche i giocatori. Come riportato dal giornalista Nicolò Schira che ha anche condiviso una foto dello striscione:

“Altra contestazione della Curva Sud dell’AC Milan. Stavolta nel mirino ci sono anche i calciatori con tanto di striscione inequivocabile esposto all’Armani Silos dove c’è l’evento-cena di Natale del Milan: «Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa società»”

Altra contestazione della Curva Sud dell'#ACMilan. Stavolta nel mirino ci sono anche i calciatori con tanto di striscione inequivocabile esposto all'Armani Silos dove c'è l'evento-cena di Natale del #Milan: "Giocatori senza voglia e dignità, siete lo specchio di questa società" pic.twitter.com/zyPZEWblig — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 16, 2024

