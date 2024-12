L’intervista a Mbappé preoccupa L’Equipe: troppi “ma” e sorrisi forzati quando parla della Nazionale francese

L’Equipe: “ha parlato anche di soldi per i viaggi. La sua priorità diventerà mai lasciare fuori le questioni extra-campo?”

Dopo l’intervista di Kylian Mbappé rilasciata a Canal+, secondo L’Equipe, potrebbero esserci ripercussioni nella nazionale francese.

Mbappé è vittima della sua personalità: l’ultima intervista rilasciata non farà molto piacere alla sua nazionale

Il quotidiano scrive:

Anche se Mbappé dichiara che il suo amore per la nazionale è rimasto uguale a prima, sembra, tuttavia, che l’anno 2024 non abbia lasciato completamente intatti i suoi rapporti con la Francia e la Federcalcio (Fff). Sono tanti i ” ma ” che hanno seguito le sue dichiarazioni d’amore per la sua nazionale, tante riflessioni da sottolineare e qualche precisazione sul fatto che i suoi sorrisi siano forzati quando si parla dell’argomento. Ha dichiarato che a Madrid deve pagare per raggiungere la Francia, mentre nel suo Paese le spese dei trasporti sono a carico della Federcalcio francese; ma ci sono casi speciali, e Mbappé è uno di questi. Sarebbe difficile per lui prendere un aereo di linea senza essere infastidito, sceglie quindi di viaggiare su un volo privato che ha costi più elevati. È previsto dal regolamento della Fff che una somma forfettaria sia rimborsata all’interessato, il cui importo è determinato in base al luogo da cui proviene; da quando è a Madrid, non ha chiesto un rimborso.

Ma l’attaccante del Real Madrid omette di specificare che la nazionale ha contribuito più a prendersi cura della sua immagine rispetto ai suoi rispettivi club; le sue prestazioni ai Mondiali lo hanno indubbiamente sopravvalutato rispetto a quelle col Psg. In fondo lui ne è consapevole. Dopo aver ereditato la fascia di capitano da Lloris e non essersi “comportato” come un qualsiasi capitano (ad esempio, partecipare a tutte le conferenze stampa) solo per paura di domande extra-sportive, si può dire che Mbappé sia un po’ vittima della propria personalità.

Come potrebbe aver preso le sue dichiarazioni il ct Deschamps? L’Equipe spiega:

Deschamps ha ovviamente ascoltato l’intervista e potrebbe aver condiviso la sensazione generale che la fascia possa essere vissuta come un peso. A marzo, avranno modo di discuterne. Rifocalizzarsi esclusivamente sulle prestazioni lasciando fuori questioni extra-campo diventerà mai la priorità di Mbappé?

