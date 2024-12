Lina Souloukou nuova ad del Nottingham Forest: “Determinante nel successo dei suoi ex club”

A Roma non la possono vedere dopo l’esonero di De Rossi, in Inghilterra la elogiano. Il suo incarico inizierà il 5 gennaio 2025.

Lina Souloukou riparte dalla Premier League. Dopo le dimissioni con la Roma arrivate lo scorso 22 settembre in seguito all’esonero di Daniele De Rossi, di sua responsabilità, sarà amministratrice delegata del Nottingham Forest. Il club è una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, è quarto con 31 punti in campionato.

L’incarico della Souloukou partirà il 5 gennaio 2025.

Lina Souloukou è la nuova ad del Nottingham Forest

Di seguito, il comunicato del club inglese:

Il Nottingham Forest è lieto di annunciare la nomina di Lina Souloukou come nuovo Ceo, con decorrenza dal 5 gennaio 2025. Ex Ceo dell’As Roma, Souloukou supervisionerà lo sviluppo strategico del Forest, guidando la visione a lungo termine del club per il successo nella Premier League e nelle competizioni europee. Con un solido background legale, Souloukou porta con sé una comprensione eccezionale del panorama calcistico globale e una significativa competenza operativa. Ha ricoperto una posizione influente in rappresentanza dell’Olympiacos e dell’As Roma nel consiglio dell’European Club Association (Eca), sostenendo la diversità nella leadership del gioco europeo, ed è stata determinante nella crescita e nel successo dei club in cui ha prestato servizio durante la sua carriera.

La greca è stata vittima della sua stessa sete di potere, senza capire che per comandare c’è bisogno di collaboranti capaci. Tutto questo i “Friedkin lo hanno capito in ritardo. E forse glielo hanno fatto capire i tifosi della Roma con l’annunciato sciopero del tifo andato in scena ieri in cui hanno effettivamente preso atto che quel consenso a cui tengono tanto è ridotto a zero”.

Nel comunicato c’è un passaggio chiave: i Friedkin parlano di una «costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale». Traduzione: qui contano le bandiere, le radici e i tifosi. Tutto quello che l’ad aveva contro. E per una proprietà molto attiva nell’allontanare i “colpevoli”, additare Lina Souloukou come responsabile è stata quasi una conseguenza.

